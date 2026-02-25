Балаклави на працівниках ТЦК: чи законно це та чи є за це покарання

Працівники ТЦК та СП не можуть самовільно обирати форму одягу під час проведення мобілізації

Військовослужбовці ТЦК та СП під час оповіщення громадян не мають права закривати розпізнавальні знаки та носити балаклаву. За порушення цих норм передбачене покарання.

Правила носіння окремих речей з військової форми чітко регламентуються. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розказав начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Що треба знати:

Правила носіння форми визначаються Міністерством оборони України

Військовослужбовці не можут самостійно обирати, які речі надягати

Такі речі, як балаклава дозволяється надягати лише за наказом

"Правила носіння форми одягу у військовослужбовців ТЦК та СП, (як і військовослужбовців інших військових частин), затверджені наказом Міноборони №606", — сказав Істомін.

За його словами, в документі визначено, перелік дозволених нарукавних знаків. Зокрема, які шеврони і де саме повинні носити військовослужбовці різних підрозділів, родів військ і сил ЗСУ.

Роман Істомін

"Якщо казати про ТЦК та СП, то чітко визначено, що на лівому плечі у нас є знак державного прапору України і нарукавний знак підрозділу, військової частини. На правому рукаві знак державного прапору і нарукавний знак роду військ. Оскільки ТЦК та СП знаходяться у складі Сухопутних військ, то нарукавний знак ми носимо загальновійськовий: на зеленому фоні золотий тризуб", — розповів Істомін.

Нарукавний знак ТЦК та СП

Він запевнив, що було, щонайменше, одне розпорядження начальника Полтавського обласного ТЦК та СП до підпорядкованих підрозділів з вимогою дотримуватися вказаних правил. За їх недотримання передбачене покарання.

"Якщо військовослужбовець не має на собі цих шевронів на своїй формі одягу, то, відповідно, це порушення. Так, за порушення форми одягу накладається дисциплінарне стягнення", — пояснив Істомін.

Що сказано в наказі

В наказі Міноборони №606, зокрема, визначаються норми носіння окремих предметів форми одягу, таких як спеціальна маска, балаклава, маскувальний шарф-сітка, протимоскітна сітка та ін., визначається командиром або начальником військовослужбовця.

Частина наказу Міноборони щодо носіння балаклави

