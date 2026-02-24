Теплі обійми та щирі посмішки. Як Зеленський зустрічав іноземних гостей в Києві (відео)

Лідери прибули на роковини повномасштабної війни з Росією

У вівторок, 24 лютого, в Києві почалась зустріч "Коаліції охочих", на яку прибуло багато іноземних лідерів. У столиці їх радо прийняв президент Володимир Зеленський.

Як видно на відео кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова, український лідер привітав лідерів з посмішкою та теплими обіймами. Європейські політики прибули в столицю в день роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну — 24 лютого 2022 року.

Зеленський привітав в Києві президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка вже в десяте відвідує Україну після початку Великої війни. На відео видно, що лідери мали невелику розмову, під час якої щиро посміхались один одному.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Також можна виділити й зустріч президента України з головою Європейської ради Антоніу Коштою. Європейський політик не просто потис руку Зеленському, він ще й кілька разів поплескав його по спині під час обіймів. З іншими іноземними лідерами президент мав схожі теплі зустрічі.

Антоніу Кошта та Володимир Зеленський

До слова, на відео добре видно як європейські політики раді бачити Зеленського та хочуть підтримати його.

Зауважимо, що до столиці 24 лютого прибули також лідери Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії, Хорватії. Всіх зустрічав на вокзалі глава МЗС Андрій Сибіга.

