Про "початок кінця", погану гру Путіна та не лише. Головне з нового інтерв'ю Зеленського

За словами глави держави, він сподівається на зусилля США щодо припинення війни, але покладається — на ЗСУ та власне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія та Україна перебувають на "початку кінця" бойових дій. Однак без твердих гарантій безпеки з боку Заходу Москва використає припинення вогню для відновлення своїх сил для чергового наступу.

Що треба знати:

Глава держави дав інтерв'ю напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ

Зеленський не бачить справжньої готовності Путіна до припинення війни

Київ близький до масового виробництва ракет, які здатні долати російські системи ППО

Зеленський дав інтерв'ю Financial Times напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Телеграф" публікує найважливіші заяви президента.

Про дати вступу України в ЄС

Зеленський закликав Євросоюз взяти на себе відповідальність та визначити дату вступу України до ЄС. За його словами, це має відбутися вже у 2027 році.

Я хочу дати. Я про це прошу. Не дозволимо наступним лідерам чи наступному поколінню зіткнутися з ситуацією, коли Росія блокуватиме членство України в ЄС протягом 50 років Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Про ігри росіян з Трампом

Глава держави заявив, що Росія не має намірів закінчувати війну. Глава РФ Володимир Путін лише "грає" з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись використати переговорний процес для послаблення позицій України.

Росіяни грають в ігри та не мають серйозних намірів припинити війну. Я бачу це, тому що вони дуже погані актори. Вони грають з Трампом і грають з усім світом. Ось як воно є. Путін думає, що він виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні – він поганий актор, — заявив Зеленський

Про російську брехню

Зеленський наголосив, що заяви Кремля про нібито наміри України використати можливе перемир’я для перегрупування є "демагогією та брехнею". За його словами, насправді РФ потребує паузи не менше, ніж Україна. Щомісяця ворог мобілізує близько 40 тисяч військових і зазнає значних втрат на фронті.

Зеленський підкреслив, що Україні необхідне реальне припинення вогню — "вчора, сьогодні, завтра". Водночас ключовою метою залишається саме завершення війни, а не короткострокова пауза.

Про ціну, яку РФ платить за просування на фронті

Крім того, посилаючись на дані української розвідки, Зеленський заявив, що у 2025 році окупація одного кілометра української землі коштувала РФ "в середньому 167 людей". Росіяни часто брешуть про свої військові успіхи, хоча насправді, каже президент, є просування української армії.

Про масове виробництво нових ракет в Україні

Зеленський також закликав західних союзників фінансувати виробництво зброї в Україні. За словами президента, Україна близька до масового виробництва нових ракет, які здатні долати російські системи протиповітряної оборони.

Я сподіваюся, що президент Трамп і США тиснутимуть на Росію та зупинять Путіна. Але я покладаюся передусім на громадян України, нашу армію, наше виробництво, — резюмував Зеленський

Як писав "Телеграф", раніше Зеленський розповів, чого не дозволяє собі від початку великої війни. Ті речі, які були доступні йому раніше, тепер неможливі.