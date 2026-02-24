Про "початок кінця", погану гру Путіна та не лише. Головне з нового інтерв'ю Зеленського
За словами глави держави, він сподівається на зусилля США щодо припинення війни, але покладається — на ЗСУ та власне виробництво зброї
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія та Україна перебувають на "початку кінця" бойових дій. Однак без твердих гарантій безпеки з боку Заходу Москва використає припинення вогню для відновлення своїх сил для чергового наступу.
Що треба знати:
- Глава держави дав інтерв'ю напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ
- Зеленський не бачить справжньої готовності Путіна до припинення війни
- Київ близький до масового виробництва ракет, які здатні долати російські системи ППО
Зеленський дав інтерв'ю Financial Times напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Телеграф" публікує найважливіші заяви президента.
Про дати вступу України в ЄС
Зеленський закликав Євросоюз взяти на себе відповідальність та визначити дату вступу України до ЄС. За його словами, це має відбутися вже у 2027 році.
Я хочу дати. Я про це прошу. Не дозволимо наступним лідерам чи наступному поколінню зіткнутися з ситуацією, коли Росія блокуватиме членство України в ЄС протягом 50 років
Про ігри росіян з Трампом
Глава держави заявив, що Росія не має намірів закінчувати війну. Глава РФ Володимир Путін лише "грає" з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись використати переговорний процес для послаблення позицій України.
Росіяни грають в ігри та не мають серйозних намірів припинити війну. Я бачу це, тому що вони дуже погані актори. Вони грають з Трампом і грають з усім світом. Ось як воно є. Путін думає, що він виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні – він поганий актор, — заявив Зеленський
Про російську брехню
Зеленський наголосив, що заяви Кремля про нібито наміри України використати можливе перемир’я для перегрупування є "демагогією та брехнею". За його словами, насправді РФ потребує паузи не менше, ніж Україна. Щомісяця ворог мобілізує близько 40 тисяч військових і зазнає значних втрат на фронті.
Зеленський підкреслив, що Україні необхідне реальне припинення вогню — "вчора, сьогодні, завтра". Водночас ключовою метою залишається саме завершення війни, а не короткострокова пауза.
Про ціну, яку РФ платить за просування на фронті
Крім того, посилаючись на дані української розвідки, Зеленський заявив, що у 2025 році окупація одного кілометра української землі коштувала РФ "в середньому 167 людей". Росіяни часто брешуть про свої військові успіхи, хоча насправді, каже президент, є просування української армії.
Про масове виробництво нових ракет в Україні
Зеленський також закликав західних союзників фінансувати виробництво зброї в Україні. За словами президента, Україна близька до масового виробництва нових ракет, які здатні долати російські системи протиповітряної оборони.
Я сподіваюся, що президент Трамп і США тиснутимуть на Росію та зупинять Путіна. Але я покладаюся передусім на громадян України, нашу армію, наше виробництво, — резюмував Зеленський
Як писав "Телеграф", раніше Зеленський розповів, чого не дозволяє собі від початку великої війни. Ті речі, які були доступні йому раніше, тепер неможливі.