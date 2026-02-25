Топ-офіцерів ЗСУ та СБУ затримали на великому хабарі, — нардеп

Гроші нібито повинні були піти на оборону

Служба безпеки України нібито затримала Командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника Управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка. Причиною цього стала нібито підозра в отриманні хабара у розмірі 320 тисяч доларів.

Що потрібно знати:

За версією слідства, кошти викрали з проекту будівництва

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото затримання одного з фігурантів

Офіційної інформації з цього приводу поки що немає

Про це 25 лютого у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, було розкрадання коштів, виділених на будівництво захисних споруд.

"За версією слідства вони організували розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для аеродромів. Тобто гроші, які мали йти на оборону", — йдеться у повідомленні нардепа.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі опублікував фото моменту затримання одного із фігурантів.

Затримання одного із фігурантів. Фото: Андрій Цаплієнко

Наразі офіційної інформації про це немає.

Володимир Компаніченко – хто він

До 2021 року обіймав посаду заступника начальника УСБУ у Херсонській області.

До 25 липня 2022 р. Компаніченко був начальником управління СБУ у Чернівецькій області.

17 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський призначив нового начальника СБУ у Житомирській області – Компаніченка Володимира Володимировича. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

