Почему Кремль придумал "ядерку" в Украине и почему прорыва в переговорах не будет. Топ новых заявлений Зеленского

По словам Зеленского, в Женеве в частности обсудят следующий обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия снова начала безосновательно обвинять Украину в ядерных угрозах, присоединился даже глава РФ Владимир Путин. Зеленский также рассказал о производстве ракет "Фламинго" и ходе переговоров.

Что нужно знать:

Когда Россия не побеждает на поле боя, начинает "искать" у Украины ядерное оружие

Украинские "Фламинго" долетели до целей на расстоянии 1400 километров

У Зеленского нет больших надежд, что после переговоров в Швейцарии будут результаты относительно территорий

Об этом Зеленский говорил в ходе совместной пресс-конференции с посетившим Украину премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. На пресс-конференции присутствовал корреспондент "Телеграфа".

Почему Россия снова начала обвинять Украину в ядерных угрозах

Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. У Украины нет ядерного оружия, к сожалению, — сказал президент

Владимир Зеленский

Зеленский добавил, что Россия снова прибегла к вымыслам о ядерном оружии в Украине перед трехсторонними переговорами Украины, США и России. Это своеобразное политическое давление.

О ракетах "Фламинго"

Президента спросили об украинских ракетах "Фламинго" — удалось ли улучшить их и выйти на производство в запланированных количествах. Зеленский отметил, что украинские военные совершили точные ракетные атаки на расстояние 1400 км.

Глава государства добавил, что россияне пытаются уничтожить производство "Фламинго", охотясь на него. Из-за их атак, говорит Зеленский, пришлось ждать реновации линии производства. Количество производства ракет будет наращиваться, заверил он. Это зависит от денег и некоторых компонентов.

В зависимости от количества у нас будет больше удачных ударов. Я не буду говорить каким количеством били в этот раз "Фламинго". Были сбивания российским ПВО и были четкие попадания. Самое главное, что все вышедшие ракеты долетели до объектов. Я считаю, что это самый главный успех. То есть мы говорим о высоком качестве, — подчеркнул президент

О переговорах по завершению войны

Зеленский напомнил, что секретарь СНБО Рустем Умеров выехал в Швейцарию для двусторонней встречи с американской стороной. Обсуждается подготовка экономического документа, также будет продолжаться работа над гарантиями безопасности и пакетом восстановления Украины.

Президент добавил, что в Швейцарии стороны будут обсуждать последовательность шагов по завершению войны. По словам Зеленского, "американцы хотят закончить эту войну как можно скорее".

Продолжаются обсуждения, как контролировать соблюдение прекращения огня, когда оно наступит. Но главная проблема сейчас не в этом, сказал Зеленский.

Проблема с политической волей остановить эту войну и вопросами территорий. Это сложности, которые у нас есть. Ничего нового. Завтра (26 февраля — ред.) они попытаются пообщаться, и, я думаю, они будут говорить в первые дни марта в трехстороннем порядке. Надеюсь, что эта встреча будет. И, конечно, обмен пленных. Вот где мы. Но я не уверен, что завтра у нас будет четкий результат по земле, территории. Потому что эти вопросы, на мой взгляд, должны выйти на уровень лидеров, — резюмировал президент

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся на "начале конца" боевых действий. Однако без жестких гарантий безопасности со стороны Запада Москва использует прекращение огня для восстановления своих сил для очередного наступления.