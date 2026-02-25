Зміна статі: чи звільняє від мобілізації та які потрібні документи

Важлива юридична стать у паспорті

В Україні люди можуть формально змінити стать у документах із чоловічої на жіночу, і це може звільнити їх від мобілізації. При цьому реальні медичні операції для зміни статі робити необов’язково.

Що потрібно знати:

Юридично зареєстрована зміна статі впливає на військовий облік

Харківський суд ухвалив, що людина з оновленою статтю у паспорті має бути виключена зі списків військовозобов’язаних

Для військового обліку важлива юридична стать, зазначена в документах, навіть якщо фізіологічно людина залишилася незмінною

Про це йдеться у матеріалі Судово-юридицької газети. Наголошується, що новий підхід в українській судовій практиці позначений у зв’язку з рішенням суду в Харкові щодо ведення військового обліку в умовах воєнного стану: офіційно зареєстрована зміна статі підлягає обов’язковому обліку до ТЦК.

Рішення викликало питання, оскільки в законі відсутня чітка інструкція, як оновлювати дані про призовників після зміни статі.

Рішення викликало питання, оскільки в законі відсутня чітка інструкція, як оновлювати дані про призовників після зміни статі. Медичний висновок про ґендерну дисфорію не говорить про те, чи може людина служити в армії, тому військові реєстри можуть не збігатися з паспортними даними.

Які документи необхідні для зміни статі

Медичні документи

Висновок медико-генетичної, ендокринологічної чи психіатричної комісії щодо необхідності зміни статі.

При необхідності — довідки про гормональну терапію або проведену хірургічну корекцію.

Паспортні та цивільні документи

Заява про внесення змін до свідоцтва про народження.

Копія паспорта громадянина України

Свідоцтво про народження.

Судове рішення (якщо потрібно)

У деяких випадках потрібне рішення суду про визнання зміни статі.

Додаткові документи

Фотографії встановленого зразка для оновлення паспорта.

Квитанція про сплату державного мита.

