Зміна статі: чи звільняє від мобілізації та які потрібні документи

Анастасія Мокрик
Зміна статі у документах впливає на військовий облік
Зміна статі у документах впливає на військовий облік. Фото Колаж "Телеграфу"

Важлива юридична стать у паспорті

В Україні люди можуть формально змінити стать у документах із чоловічої на жіночу, і це може звільнити їх від мобілізації. При цьому реальні медичні операції для зміни статі робити необов’язково.

Що потрібно знати:

  • Юридично зареєстрована зміна статі впливає на військовий облік
  • Харківський суд ухвалив, що людина з оновленою статтю у паспорті має бути виключена зі списків військовозобов’язаних
  • Для військового обліку важлива юридична стать, зазначена в документах, навіть якщо фізіологічно людина залишилася незмінною

Про це йдеться у матеріалі Судово-юридицької газети. Наголошується, що новий підхід в українській судовій практиці позначений у зв’язку з рішенням суду в Харкові щодо ведення військового обліку в умовах воєнного стану: офіційно зареєстрована зміна статі підлягає обов’язковому обліку до ТЦК.

Так, Харківський суд ухвалив, що людина, яка змінила стать з чоловічої на жіночу в паспорті та інших документах, має бути виключена зі списків військовозобов’язаних. Для військового обліку важлива юридична стать, вказана в документах, навіть якщо фізіологічно людина залишилася колишньою.

Рішення викликало питання, оскільки в законі відсутня чітка інструкція, як оновлювати дані про призовників після зміни статі. Медичний висновок про ґендерну дисфорію не говорить про те, чи може людина служити в армії, тому військові реєстри можуть не збігатися з паспортними даними.

Які документи необхідні для зміни статі

Медичні документи

  • Висновок медико-генетичної, ендокринологічної чи психіатричної комісії щодо необхідності зміни статі.
  • При необхідності — довідки про гормональну терапію або проведену хірургічну корекцію.

Паспортні та цивільні документи

  • Заява про внесення змін до свідоцтва про народження.
  • Копія паспорта громадянина України
  • Свідоцтво про народження.

Судове рішення (якщо потрібно)

  • У деяких випадках потрібне рішення суду про визнання зміни статі.

Додаткові документи

  • Фотографії встановленого зразка для оновлення паспорта.
  • Квитанція про сплату державного мита.

#Україна #Документи #Зміна статі #Мобілізація #Військовий облік