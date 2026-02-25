Зміна статі: чи звільняє від мобілізації та які потрібні документи
Важлива юридична стать у паспорті
В Україні люди можуть формально змінити стать у документах із чоловічої на жіночу, і це може звільнити їх від мобілізації. При цьому реальні медичні операції для зміни статі робити необов’язково.
Що потрібно знати:
- Юридично зареєстрована зміна статі впливає на військовий облік
- Харківський суд ухвалив, що людина з оновленою статтю у паспорті має бути виключена зі списків військовозобов’язаних
- Для військового обліку важлива юридична стать, зазначена в документах, навіть якщо фізіологічно людина залишилася незмінною
Про це йдеться у матеріалі Судово-юридицької газети. Наголошується, що новий підхід в українській судовій практиці позначений у зв’язку з рішенням суду в Харкові щодо ведення військового обліку в умовах воєнного стану: офіційно зареєстрована зміна статі підлягає обов’язковому обліку до ТЦК.
Так, Харківський суд ухвалив, що людина, яка змінила стать з чоловічої на жіночу в паспорті та інших документах, має бути виключена зі списків військовозобов’язаних. Для військового обліку важлива юридична стать, вказана в документах, навіть якщо фізіологічно людина залишилася колишньою.
Рішення викликало питання, оскільки в законі відсутня чітка інструкція, як оновлювати дані про призовників після зміни статі. Медичний висновок про ґендерну дисфорію не говорить про те, чи може людина служити в армії, тому військові реєстри можуть не збігатися з паспортними даними.
Які документи необхідні для зміни статі
Медичні документи
- Висновок медико-генетичної, ендокринологічної чи психіатричної комісії щодо необхідності зміни статі.
- При необхідності — довідки про гормональну терапію або проведену хірургічну корекцію.
Паспортні та цивільні документи
- Заява про внесення змін до свідоцтва про народження.
- Копія паспорта громадянина України
- Свідоцтво про народження.
Судове рішення (якщо потрібно)
- У деяких випадках потрібне рішення суду про визнання зміни статі.
Додаткові документи
- Фотографії встановленого зразка для оновлення паспорта.
- Квитанція про сплату державного мита.
