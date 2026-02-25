У "Сільпо" один з делікатесів подешевшав на 300 грн: до якого числа акція

Знижка в 50% скоро завершиться

Морепродукти, які ще недавно здавалися дорогим задоволенням, раптом стали значно доступнішими. У популярній мережі супермаркетів ціна на креветки несподівано знизилася майже вдвічі, і така пропозиція діятиме лише обмежений час.

У магазині "Сільпо" діє 50-відсоткова знижка на креветки. Тепер популярний морепродукт можна придбати за 29,90 гривень за 100 грамів, тоді як раніше його вартість сягала майже 59,90 гривень за таку ж вагу.

Відповідно за кілограм українці можуть заплатити майже 300 гривень, а не 600.

Акція на морепродукт. Фото: Сільпо

Акційна ціна діятиме до 25 лютого, тож покупці мають обмежений час, щоб скористатися знижкою. Креветки традиційно мають попит для приготування салатів, пасти, закусок та святкових страв, а зниження ціни може стати гарною нагодою урізноманітнити домашнє меню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "Сільпо" суттєво знизили ціни на низку популярних товарів і продуктів — подекуди знижки перевищують 50%. Покупцям варто поспішити, адже на окремих позиціях можна зекономити до 450 гривень.