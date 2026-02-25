Одесу готують до кругової оборони: що відбувається та чи є приводи для паніки

Військові облаштовують протитанкові рови та інженерні загородження

Навколо Одеси та Одеської області створюється система кільцевої оборони для відбиття можливої атаки як із суші, так і з моря. Проте українців просять не панікувати із цього приводу.

Що потрібно знати:

Йде облаштування протитанкових ровів, інженерних пасток та інших захисних елементів

Паралельно нарощуються підрозділи добровольчих формувань територіальних громад

Аналогічні оборонні заходи проводять і в інших прифронтових містах — Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Херсоні, Миколаїві

Начальник військ територіальної оборони "Південь" Денис Носіков сказав, що йде облаштування протитанкових ровів, інженерних пасток та інших захисних елементів вздовж кордонів регіону.

Це кілл-зони, протитанкові рови, пастки, капкани, "Ягоза", малопомітні перешкоди. Я не можу зараз детально розповісти просто, але це дуже потужна велика система. Просто так сюди ніхто не зайде. Це буде просто неможливо відзначив Носіков.

Крім того, за його словами, наразі нарощують також підрозділи добровільних формувань територіальних громад. Носіков пояснив, що це не ЗСУ, але це додатковий ресурс. Вони можуть виконувати свої завдання у рамках бойових розпоряджень. До цього списку входять студенти, пенсіонери, велика кількість людей, які за здоров’ям не можуть вступити до ЗСУ.

Також у рамках програми підготовки населення до національного спротиву триває підготовка людей на полігонах з інструкторами. У разі потреби їх буде додатково залучено до оборони Одеси.

Чи варто панікувати?

Спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Телеграфу" пояснив ситуацію та спростував паніку. За його словами, це лише планові дії.

Дивіться, всі міста, розташовані на недалекій відстані від лінії бойового зіткнення, всі повинні бути підготовлені до того, щоб вести бойові дії. Це військова наука цього вимагає. Тобто ніякої паніки, жодного авралу, це все планово. сказав співрозмовник.

Крім того, Волошин додав, що подібні заходи проводяться також і в інших містах, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення — Запоріжжя, Дніпро, Павлоград, Херсон, Миколаїв. Смугу оборони бачили також навколо Києва.

Владислав Волошин. Фото: facebook.com/marektv

Водночас, спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук у коментарі "Телеграфу" підтвердив, що навколо Одеси ведуться планові фортифікаційні роботи, проте не став коментувати питання більш детально.

Сергій Братчук. Фото: facebook.com/sergij.bratcuk.931422

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Нацгвардії назвав критичні потреби фронту.