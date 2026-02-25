Постпред Росії в ООН Небензя назвав себе українцем і зганьбився: історик поставив його на місце

Російський дипломат назвав себе українцем, але його швидко поставили на місце

Постійний представник Росії при Організації об’єднаних націй Василь Небензя зганьбився черговим спітчем про своє українське походження та слова, які суперечать їхній же російській пропаганді. Він заявив, що його батьки є українцями і походять із запорізьких козаків. Проте, історик швидко поставив його на місце.

Так, за словами Небензі, він сам формально українець, а його дивне прізвище сягає корінням до Запорізької Січі.

Мій батько щирий українець, та й мати теж, з козаків. Пощиріші, ніж ви, пані Беца, і ви, пане Мельнику сказав Небензя, звертаючись до українських представників

Василь Небензя заявив, що він є українцем. Фото: Getty Images

Проте історик Андрій Плахонін у своєму Фейсбуку швидко поставив російського дипломата на місце, зазначивши, що представник РФ визнав нарешті, що до насильницької русифікації українці аж до Волги масово жили.

Біографічна довідка: Василь Олексійович Небензя, народився 1962 року у Волгограді у сім'ї другого секретаря Волгоградського обкому КПРС. Батько Олексій Андрійович Небензя родом із хутора Новокрасино Камишинського повіту Саратовської губернії. Тепер так і запишемо, Саратовської губернії, Україна. А то, розумієш, до Леніна України у них ніякої немає написав Плахонін

Скріншот посту історія Андрія Плахоніна

До речі, заяву Небензі можна інтерпретувати як заперечення російській пропаганді, яка роками стверджує, що Україна до Радянського союзу нібито не існувала. Адже він сам робить відсилку до запорізьких козаків, називаючи себе українцем.

У коментарях до поста історика українці написали:

Небензе з литовської – Ніхто.

Почалося. Скоро і Путін, і Лукашенко стануть щирими, але формально, українцями. Я завжди знала, що я з Гренландії, українка звичайно.

У мене теж прізвище Запорізьких козаків, ось діда Григорія Волкотруба.

Він не пройшов перевірку на "паляницю, рушницю, залізницю".

Коментарі під постом Андрія Плахоніна

Варто зазначити також, що прізвище Небензя, яке він називає українським, не надто поширене в нашій країні. Якщо вірити неофіційній базі даних генеалогічного товариства "Рідні", в Україні лише 56 носіїв цього прізвища, але жодного з них у Запорізькій області. Більшість Небензь живуть у Черкаській та Кіровоградській областях.

Мапа поширення прізвища Небензя в Україні. Фото: скріншот із сайту https://ridni.org/karta/

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії померла відома радянська актриса з фільму "А зорі тут тихі". У дитинстві вона мешкала в Україні.