Рік не з'являвся на публіці: молодший син Трампа помітно змінився (фото)

Баррон мило обіймався із матір'ю Меланією

Наймолодший син Дональда Трампа, 19-річний Баррон Трамп, уперше за рік з'явився на публіці. Він був присутній на зверненні президента США Дональд Трамп під час спільного засідання Конгресу 24 лютого.

Що варто знати

Баррон Трамп з'явився на публіці вперше за рік

Камери зафіксували теплі обійми Баррона з матір'ю, Меланією Трамп, що підкреслило їхній близький зв'язок

19-річний юнак помітно змужнів, подорослішав та, на думку користувачів мережі X, став ще привабливішим

25 лютого телеканал Fox News транслював виступ із зали Палати представників. За кілька хвилин до того, як президент піднявся до трибуни, у залі з’явилася перша леді Меланія Трамп. Її зустріли оплесками, після чого вона попрямувала до свого місця.

Іванка Трамп, Баррон Трамп, Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Там на неї вже чекав Баррон. Камери зафіксували короткі обійми матері й сина — стриманий, але теплий жест, який одразу розлетівся соцмережами. Після цього вони повернулися обличчям до зали, вітаючи присутніх.

Баррон Трамп обіймається з мамою Меланією Трамп. Фото: Getty Images

За час відсутності в публічному просторі юнак помітно змінився — подорослішав і трохи набрав вагу. Однак, на думку користувачів соцмережі Х, Баррон виріс і став гарнішим. "Меланія елегантна, а Баррон дорослішає і стає красивішим".

Баррон Трамп на інавгурації Дональда Трампа у січні 2025 року. Фото: Getty Images

У залі також були присутні інші члени родини Трампів — Іванка Трамп, Ерік Трамп, Тіффані Трамп та Дональд Трамп-молодший. Їхня поява разом стала ще одним сигналом демонстративної родинної єдності під час важливої події.

Ерік Трамп, Іванка Трамп, Баррон Трамп та перша леді США Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що донька Трампа затьмарила Меланію своїм луком на важливому заході. Перша леді на тлі доньки президента США виглядала скромніше.