Він заздалегідь знав дату наступу Росії: як виглядає могила співробітника ГУР та перемовника Кірєєва

Кірєєва відіграв ключову роль в інформуванні про плани Путіна

Відомий банкір, учасник перших переговорів із Росією та співробітник української розвідки Денис Кірєєв був убитий у березні 2022 року. Саме він попередив керівництво нашої країни про майбутнє вторгнення Путіна. На Байковому цвинтарі йому встановили меморіал.

Що відомо:

Денис Кірєєв брав участь у перших переговорах між Україною та Росією та був штатним співробітником ГУР

У березні 2022 року розвідника вбили співробітники СБУ, його поховали з військовими почестями на Байковому кладовищі.

Ми також вирішили нагадати подробиці його вбивства.

Денис Кірєєв — що про нього відомо

Денис Кірєєв народився 1 січня 1977 року у Києві. Він був відомим експертом банківського сектору, працював із міжнародними організаціями, такими як Citibank, Credit Lyonnais, ING та Rabobank, а з 2010 по 2014 рік обіймав посаду першого заступника голови правління АТ "Ощадбанк".

Денис Кірєєв був працівником ГУР, Фото: politeka

Його ім’я стало широко відомим після участі у перших переговорах між Україною та Росією, що відбулися 28 лютого 2022 року в Білорусі. У ЗМІ тоді з’явилася інформація, що може бути шпигуном Росії.

Денис Кірєєв серед української делегації на переговорах з РФ

Кірєєва було вбито 5 березня 2022 року, і як з’ясувалося, працював на українську розвідку ще з 2021 року. За словами колишнього голови ГУР Кирила Буданова, Кірєєв не був агентом російських спецслужб, він збирав інформацію про плани майбутнього вторгнення й одразу повідомив про це керівництво України. У ході переговорів Кірєєв спеціально затягував процес, даючи час Збройним силам України на підготовку і тим самим допоміг захистити Київ.

Кирило Буданов та Денис Кірєєв, Фото: ГУР України

Я як керівник спецслужби впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Кирило Буданов

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Дениса Кірєєва вбили через погану координацію українських спецслужб на початку війни. Служба безпеки України звинувачувала його у державній зраді, хоча Кірєєв офіційно виконував завдання ГУР.

Дениса Кірєєва поховали на Байковому цвинтарі

Як виглядає могила Дениса Кірєєва на Байковому цвинтарі

Дениса Кірєєва поховали з військовими почестями на Байковому цвинтарі. "Телеграф" побував на його могилі та побачив, який йому встановили меморіал. У його центрі знаходиться фігура Кірєєва у повний зріст, виконана з бронзи. Він зображений у класичному костюмі: одна рука опущена в кишеню, інша — тримає сигару і трохи висунута вперед.

Як виглядає могила Дениса Кірєєва, Фото: "Телеграф"

За скульптурою розташована гранітна стела з барельєфом орла із розправленими крилами. Біля підніжжя меморіалу стоять живі квіти, лампади та хвойні композиції.

