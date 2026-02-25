Там була важлива фортеця Запорізької Січі: як раніше називалось місто-супутник АЕС Південноукраїнськ

Останню його назву дерусифікували

Південноукраїнськ — відоме місто-супутник атомної електростанції на Миколаївщині. Цю назву воно носить з 2024 року і воно дерусифіковане. Раніше на його місці була фортеця, а поруч діяла паромна переправа та митниця.

Протягом століть поселення змінювало назви, і кожна з них відображала важливі події міста. "Телеграф" розповість про місто і його назву детальніше.

Коротка історія заснування

Територія, на якій нині розташоване місто, у XVIII столітті була важливим адміністративним центром Бугогардівської паланки Війська Запорозького низового — тут стояла фортеця Гард, а поруч діяла поромна переправа через річку Південний Буг і митниця.

Мапа Низового війська. Фото: вікіпедія

Сучасне поселення виникло в 1976 році як Костянтинівка-2, під час будівництва Південноукраїнської АЕС. У 1987 році місто отримало назву Южноукраїнськ і стало містом обласного підпорядкування. Проте в межах дерусифікації та приведення назв до норм української мови Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування. У лютому 2024 року місто тимчасово отримало назву Гард, а 9 жовтня 2024 року остаточно стало Південноукраїнськ.

Фонтан на АЕС у місті Південноукраїнськ. Фото: Вікіпедія

Архітектура міста

Південноукраїнськ — сучасне компактне місто на березі Південного Бугу з населенням близько 40 300 осіб (станом на 2016 рік) і розвиненою інфраструктурою. Розташоване поруч із Південноукраїнською атомною електростанцією, воно поєднує житлові квартали радянської та сучасної забудови, адміністративні й культурні об’єкти, зручне транспортне сполучення та мальовничі природні ландшафти з набережною і зеленими зонами.

У місті є два храми та одна церква. Крім того, розташований палац культури й професійний ліцей.

Храм Христа Спасителя у місті Південноукраїнськ на Миколаївщині. Фото: Вікіпедія

Храм всіх святих українського народу у місті Південноукраїнськ на Миколаївщині. Фото: Вікіпедія

Церква святих апостолів Петра і Павла у місті Південноукраїнськ на Миколаївщині. Фото: Вікіпедія

Палац культури у місті Південноукраїнськ на Миколаївщині. Фото: Вікіпедія

Професійний ліцей у місті Південноукраїнськ на Миколаївщині. Фото: Вікіпедія

