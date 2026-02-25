Живе у США і не згадує про чоловіка: як виглядає дружина голови "Укрпошти" Смілянського

Дружина Смілянського давно живе у США

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який зчепився з нардепом Олексієм Гончаренком, давно одружений. Його обраницею є Наталія Мишкіна, яка народила йому двох синів.

Що відомо:

Ігор Смілянський одружений з Наталією Мишкіною, яка має громадянство США

Наталія працює в американській компанії Adobe і рідко згадує про чоловіка у своїх соціальних мережах

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Ігоря Смілянського та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти.

Як виглядає дружина голови "Укрпошти" Смілянського

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський намагається не поширюватися про особисте життя, але відомо, що він одружений з Наталією Мишкіною. У них є двоє синів: Максим та Олександр.

Як виглядає дружина голови "Укрпошти"

Відомо, що Наталя є громадянкою США. Згідно з декларацією за 2018 рік, дружина голови "Укрпошти" працювала у банку Bank Leumi у Нью-Йорку та обіймала посаду керівника відділу стратегій. У профілі соцмережі X, яку вона перестала вести з 2018 року, Мишкіна вказала, що є "громадянкою світу, мамою та захисницею прав жінок".

Дружина Ігоря Смілянського

У профілі LinkedIn зазначено, що зараз Наталія працює в американській компанії Adobe і є фахівцем у галузі бізнес-інновацій, стратегії та трансформації у сфері технологій та управління ризиками.

Наталія Мишкіна живе у США

Раніше вона обіймала посади віцепрезидента та директора у банках Societe Generale Group та Leumi USA, де відповідала за просування інноваційних та трансформаційних програм. Вона також працювала менеджером проєктів у McKinsey & Company.

Дружина голови "Укрпошти" працює в американській компанії

Мишкіна була відзначена золотою премією Stevie Award у номінації "Жінка-керівник року" та увійшла до списку видатних жінок у сфері фінансів за версією Crain’s New York Business.

На сайті Adobe вказано, що Наталія очолює відділ стратегії та стратегічного розвитку у сфері фінансових послуг Adobe Document Cloud, і зараз проживає в Нью-Йорку.

Як виглядає Наталія Мишкіна

Про свого чоловіка Мишкіна намагається не поширюватись у соціальних мережах. Два роки тому вона повідомляла в LinkedIn, що пишається тим, що її чоловік Ігор Смілянський виступив перед студентами Georgetown University McDonough School of Business і здобув почесний ступінь Doctor of Humane Letters.

Пишаюся тим, що Ігор та #Укрпошта були відзначені за їхню наполегливу працю щодо забезпечення роботи поштових послуг та доставки посилок, коштів, медикаментів, продуктів та гуманітарної допомоги людям в Україні. Наталія Мишкіна

Ігор Смілянський

