Донька Трампа затьмарила Меланію своїм луком на важливому заході (фото)

Іванка Трамп з’явилася у Конгресі у стильному дорогому костюмі

У вівторок, 24 лютого, у США відбулося щорічне послання президента Дональда Трампа до Конгресу. На цьому важливому заході зібралися майже всі члени сім’ї політика. Була серед них і його старша дочка Іванка Трамп, яка буквально затьмарила першу леді Меланію.

Справа в тому, що Іванка прийшла на цей важливий захід у стильному костюмі від бренду Oscar de la Renta. Як пише видання Irish Star, вартість такого вбрання близько 7 тисяч доларів. Воно складається з сіро-чорної спідниці-олівець з ефектом омбре, і приталеного піджака, що підходить за кольором.

Сім’я Трампа в Конгресі, 24 лютого 2026 року. Фото: Getty Images

У той же час Меланія Трамп на тлі Іванки виглядала значно скромніше. На ній був класичний чорний брючний костюм і біла блузка з коміром. Образ першої леді доповнював вечірній макіяж та елегантна укладка.

Іванка, Барон та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Підтримати Трампа під час його виступу у Конгресі прийшла вся родина. Фото: Getty Images

Що відомо про суперництво Іванки та Меланії Трамп?

В американських таблоїдах відносини між Меланією та Іванкою Трамп протягом багатьох років описуються як "прохолодні" або навіть "ворожі". При цьому представники обох сторін офіційно заперечували серйозні конфлікти. Хоча є кілька епізодів, які демонструють взаємну ворожість між жінками.

Так, наприклад, під час першого президентського терміну Трампа, коли Меланія не одразу переїхала до Білого дому, Іванка фактично взяла на себе частину обов’язків першої леді. Вона навіть пропонувала перейменувати "Офіс першої леді" в "Офіс першої родини", що, як повідомляється, розлютило Меланію.

Меланія та Іванка Трамп ворогують ще з 2017 року. Фото: Getty Images

Ще один епізод був під час інавгурації Трампа на перший термін президентства. Як розповіла колишня подруга та радниця Меланії Стефані Вінстон-Волкофф у своїй книзі "Меланія і я", перша леді хотіла зробити так, щоб обличчя Іванки не потрапило в кадр під час урочистої присяги Трампа на інавгурації. Меланія та її помічники нібито детально вивіряли кути камер, щоб "відрізати" Іванку від ключових історичних кадрів.

Дональд, Меланія та Іванка Трамп, 2016 рік. Фото: Getty Images

Також припускалося, що Іванка Трамп стояла за скандалом із плагіатом промови Мішель Обами, яку Меланія виголосила на з’їзді республіканців у 2016 році. За версією Вінстон-Волкофф, помічники Іванки могли спеціально підсунути цей текст, щоб дискредитувати Меланію.

У ЗМІ також зауважили, що під час другої інавгурації Трампа Іванка та Меланія ніяк не взаємодіяли, хоча стояли поряд. Вважається, що причиною цього є взаємна неприязнь між дружиною та донькою Трампа.

