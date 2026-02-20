Гончаренко зі Смілянським зчепилися в прямому ефірі. Як це було та до чого тут туалетний йоржик (відео)

Це їх не перша публічна сварка

Нардеп Олексій Гончаренко та генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський посварились в прямому етері. Скандал стався на тлі запитань депутата про зарплату директора, який поскаржився, що йому не вистачає грошей.

Що треба знати:

Гончаренко та Смілянський не вперше публічно нападають один на одного

Зарплата гендиректора складає понад 700 тисяч

Смілянський сказав, що в Гочаренко центрах "вчать танцювати на пілонах"

Як зазначив нардеп Гончаренко, перепалка зі Смілянським сталась тоді, коли він почав в прямому етері скаржитись на свою зарплату. Адже заявив, що йому не вистачає грошей на оренду житла.

При цьому гендиректор "Укрпошти" сказав, що заробляє на місяць понад 700 тисяч грн. Однак наголосив, що купити власне житло, як Гончаренку, йому не вдалось.

Далі конфлікт набрав ще більших обертів, адже Смілянський сказав, що у Гончаренко центрах "навчають танцювати на пілоні за 350 грн". Нардеп у відповідь не промовчав.

"Я вас запевняю, в Гончаренко центрах все безкоштовно. Приходьте, ми обов'язково вас (Смілянського — ред.) навчимо танцювати на пілоні", — сказав Гончаренко.

Після цієї публічної сварки Смілявський опублікував допис, де розповів про роботу "Укрпошти" в прифронтових регіонах. Він написав: "У таких умовах розуміння "позитивного" закінчення тижня теж має свої барви. Якщо ніхто сьогодні не був поранений або вбитий в "Укрпошті" — це вже непоганий день. Ураження гумором Гончаренка не рахується".

Для довідки

Гончаренко центр — це недержавна мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році для надання доступу до якісної освіти.

Що передувало

Напередодні сварки Гончаренко написав депутатське звернення до Генпрокуратури, СБУ та НАБУ з закликом розібратися, чи не має зловживань у використанні благодійних внесків, які "Укрпошта" збирає з кожної посилки. Смілянський відповів жартом. Він опублікував відео, де висловив своє обурення, тримаючи в руках йоржик для унітаза з зображення Гончаренка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гендиректор "Укрпошти" назвав українку "повією".