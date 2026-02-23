"Ви - хворі на голову". Скільки заробляють працівники "Укрпошти", гендиректор якої вляпався у скандал

Сам Смілянський отримує щомісяця майже 1 млн

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський вляпався в черговий скандал. На цей раз він назвав "хворими на голову" тих, хто працює за мінімалку, хоча в "Укрпошті" таких вакансій чимало.

Скандальний допис Смілянський оприлюднив у соцмережі Threads. Повідомлення викликало хвилю обурення, адже багато людей знають, які низькі зарплати на "Укрпошті".

"Відповідаю — на**й не хочу на мінімалку і більш того, якщо ти здоровий чоловік та жінка і сьогодні працюєш на мінімалку, то, вибачте, ви хворий на голову, коли в Україні мільйони вакансій", — написав гендиректор.

Пост Смілянського про мінімалку

Скільки заробляють працівники "Укрпошти"

Аби дізнатись бодай приблизний заробіток працівників пошти, достатньо пошукати вакансію на відповідному порталі. Так, листоношам в "Укрпошті" пропонують зарплату від 8000 до 10 000 грн разом з преміями. Тобто по суті місячний оклад ледь сягає мінімалки (8 647 грн станом на 2026 рік), а премії не дотягують навіть до 2 тисяч грн.

Скільки заробляє листоноша Укрпошта

Скільки заробляє листоноша Укрпошта

Скільки заробляє листоноша Укрпошта

Ба більше, навіть на керівних посадах люди не заробляють і 20 тисяч грн. Начальник відділення може працювати за 12 тисяч на місяць. І це людина керівної посади. При цьому оператор відділення подекуди має схожий заробіток від 11 тисяч грн. Зауважимо, що обов'язки людей на цих посадах різні, як і рівень відповідальності.

Скільки заробляє начальник відділення Укрпошта

Скільки заробляє оператор відділення Укрпошта

Скільки заробляє гендиректор "Укрпошти"

Як розповів Смілянський в одному з інтерв'ю, його місячна зарплата становить близько 970 тисяч гривень або приблизно 15 тисяч євро. При цьому чимала кількість працівників пошти не отримують навіть 15 тисяч грн.

Ба більше, коментуючи свій великий дохід, гендиректор сказав, що йому не соромно про це говорити. Адже нібито до роботи в "Укрпошті" Смілянський заробляв в рази більше — понад 50 тисяч доларів щомісяця.

Нагадаємо, що нещодавно гендиректор зчепився з нардепом Олексієм Гончаренком у прямому етері. Однією з гострих тем стала його зарплата.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Смілянський назвав українку "повією", але швидко знайшов виправдання.