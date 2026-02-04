Рус

Гендиректор "Укрпошти" назвав українку "повією". Після скандалу він вже знайшов "виправдання"

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ігор Смілянський, новий логотип "Укрпошти"
Ігор Смілянський, новий логотип "Укрпошти". Фото Колаж "Телеграф"

Він не вперше зухвало спілкується у соцмережах

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський вступив у перепалку у соцмережі та грубо висловився на адресу коментаторки. Скандал розгорівся через новий логотип національного поштового оператора.

Що треба знати:

  • За історію свого існування пошта незалежної України змінює логотип вчетверте
  • Новий логотип обійшовся "Укрпошті" у понад 600 тисяч гривень
  • Не всі українці вважають що це на часі, Смілянський дуже жорстко реагує на критику

Новий логотип "Укрпошти" — що відомо

Днями Смілянський оголосив, що Укрпошта" у 32-гу річницю створення презентувала оновлений логотип. Поступово він з’являтиметься у нових сервісах, поштоматах та відділеннях. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тисяч гривень.

Новий логотип "Укрпошти"
Новий логотип "Укрпошти"

Глава "Укрпошти" пояснив, що новий логотип посилює українську ідентичність. А шрифт – це продовження української поштової естетики 1918–1921 років у сучасній формі.

Тепер наше лого – це "У". "У" – як Україна. "У" – як Укрпошта. Ми не будемо витрачати мільйони на ребрендинг. Новий бренд замінить старий і насамперед з'явиться там, де ми створюємо нове: у нових сервісах, поштових автоматах, у нових відділеннях тощо, — пише Смілянський

Новий логотип та шрифт замінюватимуть поступово
Новий логотип та шрифт замінюватимуть поступово

Коли "Укрпошта" змінювала логотип минулого разу

Перед цим оновленням, востаннє поштовий оператор змінював логотип у 2017 році. Це був ріжок і "пін", що проголошували принцип "Укрпошта є всюди".

До цього було ще дві зміни логотипа. Нову емблему "Укрпошта" отримувала у 1992 році та у 2009.

Чому Сміляньский накинувся з образами на жінку

Як це часто буває, в мережі розгорілася дискусія щодо доцільності зміни логотипа. Рішення "Укрпошти" розкритикували.

Ігор Смілянський
Ігор Смілянський. Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Смілянський брав активну участь в обговореннях. Одна з коментаторок натякнула, що на ребрендингу можуть бути крадіжки грошей. У відповідь гендиректор "Укрпошти" назвав її "повією".

"Ну якщо ми крадемо то Ви повія. В мене стільки ж доказів скільки у Вас а ображати завжди прикольніше ніж щось гарне казати. Тож ми крадії ви повія. 1-1", — написав він.

В іншому коментарі глава "Укрпошти" назвав свою опонентку ще й "потворою". Це пролунало у відповідь на зауваження, що розмовляти з жінкою подібним чином не варто.

"А де Ви бачили жінку? Я її не бачив. Якась потвора мене без фактів звинуватила в корупції а якої статі та потвора була я не помітив одразу", — відповів Смілянський

Як Смілянський виправдався за грубощі

Коли його розкритикували за відсутність грамотної комунікації, Смілянський також швидко знайшов виправдання. Він натякнув, що його зухвала поведінка — нібито безкоштовна реклама.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" з 2026 року оновила тарифи на оренду абонентської скриньки, що обурило українців. Ціна підскочила майже в чотири рази.

Теги:
#Скандал #Логотип #Укрпошта #Ігор Смілянський