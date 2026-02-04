Гендиректор "Укрпошти" назвав українку "повією". Після скандалу він вже знайшов "виправдання"

Він не вперше зухвало спілкується у соцмережах

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський вступив у перепалку у соцмережі та грубо висловився на адресу коментаторки. Скандал розгорівся через новий логотип національного поштового оператора.

Що треба знати:

За історію свого існування пошта незалежної України змінює логотип вчетверте

Новий логотип обійшовся "Укрпошті" у понад 600 тисяч гривень

Не всі українці вважають що це на часі, Смілянський дуже жорстко реагує на критику

Новий логотип "Укрпошти" — що відомо

Днями Смілянський оголосив, що Укрпошта" у 32-гу річницю створення презентувала оновлений логотип. Поступово він з’являтиметься у нових сервісах, поштоматах та відділеннях. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тисяч гривень.

Новий логотип "Укрпошти"

Глава "Укрпошти" пояснив, що новий логотип посилює українську ідентичність. А шрифт – це продовження української поштової естетики 1918–1921 років у сучасній формі.

Тепер наше лого – це "У". "У" – як Україна. "У" – як Укрпошта. Ми не будемо витрачати мільйони на ребрендинг. Новий бренд замінить старий і насамперед з'явиться там, де ми створюємо нове: у нових сервісах, поштових автоматах, у нових відділеннях тощо, — пише Смілянський

Новий логотип та шрифт замінюватимуть поступово

Коли "Укрпошта" змінювала логотип минулого разу

Перед цим оновленням, востаннє поштовий оператор змінював логотип у 2017 році. Це був ріжок і "пін", що проголошували принцип "Укрпошта є всюди".

До цього було ще дві зміни логотипа. Нову емблему "Укрпошта" отримувала у 1992 році та у 2009.

Чому Сміляньский накинувся з образами на жінку

Як це часто буває, в мережі розгорілася дискусія щодо доцільності зміни логотипа. Рішення "Укрпошти" розкритикували.

Ігор Смілянський. Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Смілянський брав активну участь в обговореннях. Одна з коментаторок натякнула, що на ребрендингу можуть бути крадіжки грошей. У відповідь гендиректор "Укрпошти" назвав її "повією".

"Ну якщо ми крадемо то Ви повія. В мене стільки ж доказів скільки у Вас а ображати завжди прикольніше ніж щось гарне казати. Тож ми крадії ви повія. 1-1", — написав він.

В іншому коментарі глава "Укрпошти" назвав свою опонентку ще й "потворою". Це пролунало у відповідь на зауваження, що розмовляти з жінкою подібним чином не варто.

"А де Ви бачили жінку? Я її не бачив. Якась потвора мене без фактів звинуватила в корупції а якої статі та потвора була я не помітив одразу", — відповів Смілянський

Як Смілянський виправдався за грубощі

Коли його розкритикували за відсутність грамотної комунікації, Смілянський також швидко знайшов виправдання. Він натякнув, що його зухвала поведінка — нібито безкоштовна реклама.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" з 2026 року оновила тарифи на оренду абонентської скриньки, що обурило українців. Ціна підскочила майже в чотири рази.