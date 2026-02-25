Залишаються в Україні чи ні? Що відомо про трьох дітей 44-річної Олі Фреймут

Поки телеведуча продовжує навчати світ манерам, її власні діти будують життя за абсолютно різними сценаріями

Ольга Фреймут — відома українська телеведуча, зірка шоу "Підйом, "Ревізор", "Інспектор Фреймут" та авторка книжок з етикету. Окрім медійної частини, вона є ще матір'ю трьох дітей, які уже дорослі. Сьогодні, 25 лютого, журналістка відзначає своє 44-річчя.

Що варто знати

Ольга Фреймут має трьох дітей від різних чоловіків — 19-річну Злату, 10-річного Валерія та 9-річну Євдокію

Злата зараз мешкає у США і веде свій блог

Молодші діти мешкають у Великій Британії разом із мамою

Первісток Олі Фреймут

Старша донька Злата народилася у стосунках із британським бізнесменом Нілом Мітчеллом 17 лютого 2006 року у Лондоні. Коли пара розлучилася (в офіційному шлюбі вони не були), Ольга разом із донькою переїхали до Києва. Відомо, що у столиці дівчинка навчалася у Печерській школі, яка на рік коштувала від 24 тисяч доларів на рік. У 2021 році Злата навчалася в американській школі.

Злата Мітчел. Фото: instagram.com/zlatamitchellll

Злата Мітчел. Фото: instagram.com/zlatamitchellll

Дівчина вже повнолітня, живе за кордоном, у США, і будує власний публічний образ окремо від маминої кар’єри. Раніше Фреймут неодноразово розповідала, що підтримує вибір доньки жити й здобувати освіту поза Україною.

Злата Мітчел. Фото: instagram.com/zlatamitchellll

Молодші діти Олі Фреймут

Молодші діти — син Валерій і донька Євдокія — народилися у шлюбі телеведучої з медіаменеджером та колишнім гендиректором Нового каналу Володимиром Локотком, за якого вона вийшла заміж у 2017 році. Саме з ним Фреймут нині будує сімейне життя. Оскільки Володимир — уродженець Казахстану, тривалий час він був громадянином Росії.

Ольга Фреймут з сином Валерієм та донькою Євдокією. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ольга Фреймут з сином Валерієм. Фото: instagram.com/freimutolia/

Валерій з'явився на світ у 2016-му році, а Євдокія — у 2017-му. Після початку повномасштабної війни ведуча разом із молодшими дітьми переїхала до Великої Британії.

Син Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ольга Фреймут з донькою Євдокією. Фото: instagram.com/freimutolia/

Відомо, що Євдокія приєдналася до української скаутської організації "Пласт" у Великій Британії. Ця організація займається патріотичним вихованням української молоді за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Дмитра Гордона. Обраницю інтерв’юера звуть Олеся Бацман і вона молодша за нього на 17 років.