Живет в США и не вспоминает о муже: как выглядит жена главы "Укрпочты" Смилянского

Жена Смилянского давно живет в США

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, который сцепился с нардепом Алексеем Гончаренко, давно состоит в браке. Его женой является Наталья Мышкина, которая родила ему двоих сыновей.

Что известно:

Игорь Смилянский женат на Натальи Мышкиной, которая имеет гражданство США

Наталья работает в американской компании Adobe и редко упоминает о муже в своих социальных сетях

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Игоря Смилянского и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит жена главы "Укрпочты" Смилянского

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский старается не распространяться о личной жизни, но известно, что он состоит в браке с Натальей Мышкиной. У них есть двое сыновей: Максим и Александр.

Как выглядит жена главы "Укрпочты"

Известно, что Наталья является гражданкой США. Согласно декларации за 2018 год, жена главы "Укрпочты" работала в банке Bank Leumi в Нью-Йорке и занимала должность руководителя отдела стратегий. В профиле соцсети X, которую она перестала вести с 2018 года, Мышкина указала, что является "гражданкой мира, мамой и защитницей прав женщин".

Жена Игоря Смилянского

В профиле LinkedIn указано, что сейчас Наталья работает в американской компании Adobe и является специалистом в области бизнес-инноваций, стратегии и трансформации в сфере технологий и управления рисками.

Наталья Мышкина живет в США

Ранее она занимала должности вице-президента и директора в банках Societe Generale Group и Leumi USA, где отвечала за продвижение инновационных и трансформационных программ. Она также работала менеджером проектов в McKinsey & Company.

Жена главы "Укрпочты" работает в американской компании

Мышкина была удостоена золотой премии Stevie Award в номинации "Женщина-руководитель года" и вошла в список выдающихся женщин в сфере финансов по версии Crain's New York Business.

На сайте Adobe указано, что Наталья возглавляет отдел стратегии и стратегического развития в сфере финансовых услуг Adobe Document Cloud, и в настоящее время проживает в Нью-Йорке.

Как выглядит Наталья Мышкина

О своем муже Мышкина старается не распространяться в социальных сетях. Два года назад она сообщала в LinkedIn, что гордится тем, что ее супруг Игорь Смилянский выступил перед студентами Georgetown University McDonough School of Business, и получил почетную степень Doctor of Humane Letters.

Горжусь тем, что Игорь и #Укрпочта были отмечены за их упорный труд по обеспечению работы почтовых услуг и доставке посылок, средств, медикаментов, продуктов и гуманитарной помощи людям в Украине. Наталья Мышкина

Игорь Смилянский

