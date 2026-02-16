Пережила спробу вбивства і жила з чоловіком у кабінеті: як виглядає і чим займається дружина Буданова

Він завжди дуже трепетно відгукується про дружину у своїх інтерв’ю

Кирило Буданов — колишній голова Головного управління розвідки, а зараз голова Офісу президента України. Він рідко з’являється на людях разом зі своєю дружиною Маріанною, але дуже трепетно відгукується про неї у своїх інтерв’ю.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Маріану Буданову, як вона виглядає і чим займається.

Маріанна Буданова — що про неї відомо?

Маріанна народилася 3 серпня 1993 року в селищі Ставище Київської області, зараз їй 32 роки, і вона на 7 років молодша за чоловіка. Після школи вона здобула психологічну освіту і має ступінь магістра.

Маріанна Буданова. Фото: відкриті джерела

Відомо, що у період з 2015 по 2017 рік Маріанна активно займалася волонтерством у Головному військовому шпиталі у Києві. У 2020 році вона балотувалася у депутати Київської міськради від партії Кличка. А у червні 2021 року стала радником мера Києва з питань запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Також відомо, що дружина Буданова має звання капітана поліції та є доктором філософії, вона викладає на кафедрі юридичної психології у Національній академії внутрішніх справ.

Маріанна Буданова. Фото: відкриті джерела

Як пише lux.fm, Маріанна та Кирило познайомилися у 2013 році, за кілька місяців до початку подій на Майдані. Незабаром вони одружилися. Відомо, що для розвідника цей шлюб став другим.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина на той момент головного розвідника буквально жила з чоловіком у його кабінеті з міркувань безпеки. Пара разом пережила кілька замахів, включно з ракетним ударом по будівлі ГУР.

Маріанна та Кирило Буданови разом із 2013 року. Фото: відкриті джерела

Проте найсерйознішим став інцидент із отруєнням Маріанни. Наприкінці листопада 2023 року стало відомо про її госпіталізацію. В організмі жінки були виявлені важкі метали (зокрема, згадувалися миш’як та ртуть). Як писали ЗМІ, найімовірніше, отрута потрапила в організм через їжу.

Після виявлення отрути Маріанна пройшла курс лікування. Невдовзі представники ГУР офіційно підтвердили факт замаху та повідомили, що життю Маріанни на даний момент нічого не загрожує.

Маріанна та Кирило Буданови рідко з’являються на людях разом. Фото: LIVE

