Кремль назвав умову "миру": що таке "формула Анкориджа" і чому вона небезпечна для України

Москва хоче закріпити результати агресії юридично і не залишає простору для перегляду статусу територій у майбутньому

Російська сторона продовжує наполягати на тому, що Україна має поступитися територіями. Зокрема йдеться про "формулу Анкориджа". Тільки на ній, на думку Кремля, має бути засноване дипломатичне регулювання.

Про це сказав помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів представника США Стів Віткоффа та очільника РФ. Зазначимо, що у "формулі Анкориджа" не перераховані конкретні території, які Москва хоче зафіксувати як свої. Це умовна назва. Здебільшого це захоплені території під час повномасштабного вторгнення та окуповані раніше, з 2014 року.

Чого хоче Росія: питання територій

Офіційно РФ не закріплювала свої територіальні вимоги. В різний час, зокрема і в Анкориджі на Алясці після зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом, Кремль згадував про визнання контролю над Донеччиною та Луганщиною. Інша територіальна претензія — фіксація поточної лінії зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях.

Формула Анкориджа

Росія також хоче, щоб її право "власності" було закріплене і унеможливило міжнародний тиск про перегляд статусу після підписання мирної угоди. Проте варто розуміти, що "апетити" окупантів не знижуються. Вже в січні 2026 року голова МЗС РФ Сергій Лавров натякнув на розширення меж бажаного для загарбників. Зокрема, він зазначив, що цілі Росії в Україні виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають усі Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Російська "формула Анкориджа" та план Трампа

В першому плані, дорожній карті на 28 пунктів, який запропонували в США серед іншого йшлося про відмову від територіальних перетензій України на Донецьку та Луганську області. Ба більше — Україна мала відвести війська з неокупованої території, а там створити демілітаризовану зону. Зазначимо, що пізніше план "схуд" до 20 пунктів, але питання територій все ще обговорювалось і було одним зі спірних. Це не тільки Донеччина, а й питання окупації Запорізької АЕС Росією. Якщо ж домовитися про території не вдасться — Росія погрожує продовженням агресії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед переговорами Кремль намагається представити ситуацію на фронті краще, ніж вона є насправді. Проаналізувавши переможні заяви про взяття ключових міст на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі, які робили росіяни, видно, що успіхи значно перебільшені — з 6 заявлених міст взяли одне.