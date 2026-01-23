Україні запропонують "чек" на $800 млрд за дві області для Путіна — ЗМІ

Україні можуть запропонувати відмову від Донбасу в обмін на фінансову допомогу від Заходу у $800 млрд. Один з документів на переговорах в ОАЕ може містити таку угоду.

Що треба знати:

На переговорах в ОАЕ буде представлено чотири документи

В одному з них запропоновані гарантії безпеки

Однією з найперших умов для миру можуть стати територіальні поступки

Про це пише Corriere della Sera. Зазаначається, що на переговорах в Абу-Дабі буде представлено чотири документи. Саме вони ляжуть в основу мирної угоди.

Один з документів може передбачати повний відхід ЗСУ з Донбасу та план фінансування на суму 800 мільярдів доларів для відновлення та відродження України. У другому документі Україні будуть надані американські гарантії безпеки та підтримка європейських військ, які мають запровадити на територію нашої країни.

Донецька та Луганська області на карті зараз

Окрім того, є документ про "послідовність". У ньому йдеться, що спочатку Україні доведеться поступитися Донбасом, зокрема двома областями Луганською та Донецькою. Зауважимо, що Донеччина повністю не окупована Росією, як видно на карті.

Також, видання пише, що гарантії безпеки у документах нечіткі. Адже наразі не зрозуміло, чи включають вони можливе розміщення військ НАТО в Україні, і чи погодиться на це Росія.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським в Давосі. Однак, президент України не розповідав, чи порушувалось під час їхньої бесіди питання територіальних поступок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський оцінив можливість приєднання України до об’єднаних Збройних Сил ЄС.