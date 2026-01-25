Майбутнє Запорізької АЕС обговорили в Абу-Дабі: чого хоче Росія і чого дійшли сторони

Американські джерела поділилися інформацією зі ЗМІ

Москва наполягає на розподілі електроенергії, що виробляється тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС), між Україною та Росією.

Про це із посиланням на поінформовані джерела повідомляє Politico. ЗАЕС продовжує залишатися предметом переговорів та міжнародної уваги.

За словами неназваних американських чиновників, цього тижня значну частину переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі було присвячено економічним питанням, а також майбутньому контролю над Запорізькою АЕС.

Наголошується, що домовленостей досягти не вдалося. Водночас позиція, що підтримується Москвою, полягає в тому, щоб Україна і Росія розподіляли між собою електроенергію, яка виробляється найбільшою атомною станцією Європи.

"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть "витягти" з миру, наприклад план процвітання України, а також деякі можливості для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами Америки", — цитує видання одного зі співрозмовників.

Ситуація навколо Запорізької АЕС

Запорізька АЕС, найбільша атомна станція Європи, продовжує залишатися у напруженій ситуації через війну та проблеми з енергопостачанням. З кінця 2025 року станція кілька разів втрачала зовнішнє живлення: у грудні вона була підключена лише до однієї зовнішньої лінії, що створило серйозні ризики для ядерної безпеки. Ремонт резервної лінії розпочався у січні після тимчасового припинення вогню за угодою з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

В агентстві заявили, що продовжують працювати з обома сторонами конфлікту, щоб забезпечити безпеку та запобігання аваріям на об’єкті, і фіксують ситуацію навколо підключення зовнішнього живлення.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав про критичний характер ситуації: через обстріли відновлення ліній електропередач утруднено, і станція тривалий час працювала на резервних дизель-генераторах.

Нагадаємо, що російська окупація станції зберігається з початку повномасштабного вторгнення. Ще у 2024 році зазначалося, що на ЗАЕС було вісім блекаутів.