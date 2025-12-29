Референдум, тиск США та 20 пунктів: політолог оцінив зустріч Зеленського з Трампом

Референдум під час воєнного стану провести буде непросто

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що відбулася 28 грудня у Маямі тривала три години. Ключовим предметом розмови стала чернетка "мирного плану" з 20 пунктів.

"Телеграф" поспілкувався з політологом Олексієм Якубіним, аби дізнатися, що нового Україна може отримати внаслідок цієї зустрічі та яких перспектив чекати далі.

Якими були переговори

Якщо говорити про вчорашні переговори Трампа та Зеленського, то важливо відзначити кілька моментів. По-перше, видно, що Трамп перед ними вважав, що зможе швидше змінити ситуацію, що він зможе представити готову домовленість. І саме через це була ця зустріч.

Але, як мені здалося, ця зустріч все ж таки виявилася складнішою. І це було помітно на спільній пресконференції, оскільки очевидно, що Трамп перебирав на себе ключову функцію коментування. Було видно, що йому дуже хотілося вже надати якийсь результат, адже закінчується рік. Але так не вийшло. І ми побачили, що Трамп почав дуже обережно говорити, що немає дедлайнів, що це може тривати ще кілька тижнів, що головне, що ці переговори тривають.

З важливого, як мені здалося, це створення робочих груп. На перший погляд, це варто було зробити й раніше, але зараз ситуація виглядає так, що тільки зараз підійшли до формування робітників американської, української та російської груп. Там вже обговорюватимуться більш конкретні речі, пов’язані із втіленням частини з цих 20-ти пунктів, зокрема питання територій, ЗАЕС тощо, тобто безпековий момент.

З ще важливого – тема гарантій безпеки, але не до кінця зрозуміло, чи готовий Трамп активно виступати за те, щоб ратифікація відбулася через Конгрес, оскільки це активно обговорювалося. Водночас він сказав, що і Європа має надати гарантії, а Штати будуть меншою мірою. При цьому ми знаємо, що раніше говорили: якщо Україна погодиться на територіальні моменти, то нібито Кушнер та Віткофф говорили, що Трамп буде готовий лобіювати тему гарантій безпеки через Конгрес.

Питання гарантій безпеки

І взагалі, що слід також розуміти про гарантії безпеки на кшталт Статті 5 НАТО. Це дуже добре звучить по-піарськи, але в міжнародній політиці немає вічних гарантій безпеки. Слід розуміти, що вони можуть діяти лише на певний час та у певних умовах. У нас часто критикують, наприклад, Будапештський меморандум. З огляду на події це нібито виправдано, але якщо подивитися на факти, то він вписувався в 90-ті роки.

Світ швидко змінився. Ми чомусь думали, що є якісь вічні запевнення, які завжди діятимуть. Але так не працює. Це слід мати на увазі і тоді, коли ми обговорюємо ці гарантії безпеки, бо ми чули, що обговорювалася тема, що Україна хотіла б, щоб вони були на 30-50 років. США говорить про 10 років.

Просто слід мати на увазі, що та точка, в якій ми зараз перебуваємо, і той контекст, у якому ми можемо бути через 10-20 років можуть бути зовсім різними. Олексій Якубін

І ще, як мені здалося з цих обговорень, із цієї зустрічі Зеленського та Трампа, дуже цікавою була риторика про 90-95-100% обговорень пунктів. Мені здалося, що Трамп насправді не зовсім сприйняв цю тему. Він вважає, що або є угода, або її немає.

Можна констатувати, що справді найскладнішим питанням залишаються саме території. Ще дуже складне питання про відновлення та ресурси, і, звичайно, гарантії безпеки. Ця тріада питань як була ключовою, і залишається.

По суті, ця зустріч із Трампом, принаймні в публічній площині, не показала, що сталася якась разюча зміна. Можливо, подальша робота цих робочих груп покаже, що відбулися певні зрушення.

Референдум у воєнний час

Коли обговорювалася навіть тема територій, знову підняли те, що їх може затвердити парламент чи референдум. Конституція України на цей час, по-перше, забороняє проводити референдум, і просто заборонено обговорювати зміну державного устрою, податки, амністію та території також.

Голосування в парламенті за угоду ми ще якось можемо уявити, а от референдум в умовах воєнного стану, як мені здається, не зовсім можливий.

Штати далі тиснуть на Україну

По суті, видно, що на нас чекають ще тижні переговорів. Подивимося на подальші дії Росії з приводу цих обговорень, як працюватимуть ці групи, хто в результаті до них увійде, як часто вони вестимуть переговори. Але з того, що я бачу, гадаю, Трамп намагатиметься далі закручувати цю історію.

Сполучені Штати Америки вважають, що стосовно Росії вони вже використовували санкції, у тому числі й нафтові, тому може скластися так, що саме на нас вони намагатимуться чинити найбільший тиск за цією угодою. Трамп все одно вважає, що йому потрібна швидка угода протягом кількох тижнів-місяців, можливо, на початку весни. Олексій Якубін

