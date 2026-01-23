В Абу-Дабі готуються до тристоронніх переговорів щодо війни в Україні (головне)
На зустрічі будуть обговорювати долю Донбасу
У п'ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі відбудуться тристоронні мирні переговори між Росією, США та Україною. На цій зустрічі буде підійматись питання мирної угоди.
"Телеграф" слідкує за подіями в режимі онлайн. Зазначається, що територіальне питання одне з найважчих та найголовнішим.
13:15 Офіційно переговори в Абу-Дабі ще не стартували і часу їхнього початку поки немає, — радник Зеленського Литвин
Частина команд вже на місці і, можливо, тривають неформальні обговорення, які не означають старту зустрічі.
13:00 До української делегації входять:
- Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації.
- Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України.
- Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України.
- Бевз Олександр Олександрович – радник кабінету президента України Офісу президента України.
- Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних сил України.
- Іващенко Олег Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України.
- Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
- Поклад Олександр Валентинович – перший заступник голови Служби безпеки України.
- Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
12:30 Наразі "питання Донбасу є ключовим" і його будуть обговорювати "сьогодні і завтра" в Абу-Дабі, — Зеленський
Під час спілкування з журналістами президент охарактеризував вчорашню зустріч з президентом США Дональдом Трампом та його командою як "позитивну" і розповів, що порушував питання ППО та гарантій безпеки, і що по цим пунктам Україна готова підписувати документи.
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – речник Путіна Пєсков.
12:00 В Абу-Дабі розпочалися тристоронні мирні переговори між Росією, США та Україною. Про це повідомляє Sky News.
Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів деталі розмови з Трампом у Давосі.