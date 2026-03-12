Копперфильд отдыхает: футболист исчез на глазах у миллионов (видео)

Звезда "Ман Сити" буквально исчез во время игры

Во время центрального матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Реал" — "Манчестер Сити" произошел "сбой матрицы". Левый вингер Горожан Жереми Доку на мгновение пропал из экранов.

Что нужно знать

"Реал" обыграл МС

Игрок "Ман Сити" пропал в официальной трансляции

Сеть шутит о "наследнике Копперфильда"

Видео с "исчезновением" футболиста стало вирусным. Пользователи в threads массово шутят о произошедшем.

Исчезновение Жереми Доку

Один из них доступно объяснил, что исчезновение Доку связано с коммерцией в ЛЧ. Дело в том, что телезрителям могут показывать рекламу в трансляции совсем не ту, что изображена на бордах в реальности. Благодаря этой технологии зрители в разных странах могут видеть разную рекламу. Доку просто оказался не в то время, не в том месте, из-за чего на него, видимо, наложился эффект от монтажа.

Встреча завершилась сенсационной крупной победой "Реала" со счетом 3:0. Ответная игра пройдет во вторник 17 марта.

Полную версию матча смотрите здесь.

Справка: Дэвид Копперфильд — американский иллюзионист и гипнотизер, известный своими зрелищными фокусами.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Реал" пострадал от вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. Украинец отличился голом в ворота Сливочных и вывел "Бенфику" в плей-офф. Правда, уже в первом раунде португальцы отлетели от того же "Реала".