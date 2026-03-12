Гороховскому влетит в копеечку: какую сумму может отсудить пострадавшая в скандале с Monobank

Клиентка Monobank Карина Кольб, фото которой обнародовал в соцсетях Олег Гороховский, может рассчитывать на компенсацию морального и материального ущерба. Однако, при условии рассмотрения иска украинским судом, эта сумма вряд ли кого-то сможет поразить.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, какую сумму моральной компенсации могла бы отсудить потерпевшая в Украине и за рубежом, а также, были ли подобные истории раньше. В отличие от ЕС, где компенсации тоже не слишком велики, в США это дело могло бы "стоить" миллионы долларов.

Мнение ИИ о скандале

Искусственный интеллект считает, что Олег Гороховский таким поступком нанес себе и Monobank значительные репутационные потери. Более того, по мнению ИИ, такие действия являются грубым нарушением нравственных норм.

Скандал с Олегом Гороховским и Кариной Кольб является масштабным репутационным провалом и дерзким нарушением корпоративной этики. Одно дело — жесткая позиция по отношению к стране-агрессору, и совсем другое — публичный шейминг — заявление, что у девушки "голова немытая", и слив фотографии с видеоверификации из-за флага Словении на фоне. Для руководителя организации такого уровня это совершенно неслыханный поступок.

Сколько могла бы девушка отсудить в Украине?

ИИ считает, что судебная система в Украине очень консервативна в вопросах оценки морального ущерба сторон спора. Так что размер компенсационных выплат вряд ли покроет ей отдых на островах в Индийском океане.

Известно, что девушка заявляла, что из-за этой ситуации на нее начали сыпаться оскорбления в сети, в результате чего из-за панических атак она попала в больницу. ИИ указывает, если адвокаты докажут прямую связь между сообщением Гороховского и резким ухудшением здоровья девушки, и предоставят все необходимые медицинские справки и счета за лечение, суд должен это учесть в своем вердикте.

Согласно практике украинских судов, потерпевшая может рассчитывать на компенсационные выплаты от 10 до 50 тысяч гривен. Из-за публичного резонанса, суд может поднять выплаты от 100 до 300 тысяч гривен, что составляет от 2,5 до 7,5 тысяч долларов. Учитывая реалии, этот скандал скорее всего закончится публичными извинениями Олега Гороховского и проверкой Нацбанка, что вряд ли добавит средств на счет девушки.

Олег Гороховский

Возможны ли такие инциденты в развитых странах?

ИИ уверяет, если бы подобная ситуация произошла в западной юрисдикции, это повлекло бы за собой катастрофические последствия как для банка, так и для его руководства.

В США сумма компенсации и штрафные санкции (punitive damages) могли бы составлять от 1 до 5 миллионов долларов. Виновника уволили бы в тот же день, а банк пытался бы все уладить мирно, заплатив определенную сумму потерпевшей.

В ЕС действует жесткий регламент защиты персональных данных (GDPR). Практика судов в Германии или Австрии показывает, что за подобные утечки жертвам обычно присуждается от 2 до 10 тысяч евро, что составляет от 100 до 500 тысяч гривен.

Были ли подобные прецеденты раньше?

Как указал ИИ, подобное дело найти почти невозможно — на Западе комплайнс-контроль такие вещи не допускает. Однако есть случаи в отношении подобных нарушений.

В Великобритании телеканал BBC слил кадры обыска у известного артиста Ричарда Клиффа. Чем грубо нарушил его право на конфиденциальность. Суд присудил ему компенсацию в 210 тысяч фунтов (около 260 тысяч долларов).

Ричард Клифф

В США издание Gawker распространило интимное видео рестлера Халка Хогана. Позже он отсудил 140 миллионов долларов, чем спровоцировал банкротство компании.

Халк Хоган

Что спровоцировало скандал

9 марта 2026 года Олег Гороховский на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая…".

Пост Гороховского. Скриншот: Threads

Позже он опубликовал еще один пост. В нем он высказался о публикации персональных данных клиента.

"У поклонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать защиту данных коллаборантам", — написал Гороховский.

Пост Гороховского. Скриншот: Threads

На самом деле ситуация возникла из-за флага, которое было за спиной девушки. Хотя она утверждает, что это не российский флаг, как подумали в банке, а флаг Словении. Она опубликовала фотографию в соцсетях, где показала его полностью. С правой стороны он действительно похож на символику РФ.

"Хочу сказать одно: это флаг Словении. Этот человек (Гороховский, — ред.) не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине и люблю ее", — написала девушка и добавила, что в 2023 году она вместе с мамой переехала в Словению, а в 2024 году они перебрались в Германию.

Пост Карины Кольб

