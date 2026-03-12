Ваши предки могли быть русскими, примкнувшими к казакам: проверьте свою фамилию в списке

У казаков были разные прозвища для представителей разных национальностей

Эпоха казачества, — одна из основополагающих страниц истории украинского народа. Именно в те времена появились многие, если не большинство современных фамилий в Украине. Особенные фамилии в те времена давали россиянам, которые присоединялись к казакам.

Как можно судить по историям, казаки отличались бурным нравом и отличным чувством юмора, и не ленились раздавать всем прозвища, которые спустя века стали фамилиями. В их ряды вступало много иностранцев, и для каждой другой национальности были свои прозвища.

Вот как могли называть казаки русского:

Москаль, Москаленко, Москалюк. Это самая популярная фамилия из этой категории, и ее носят десятки тысяч украинцев.

Распространение фамилии Москаленко в Украине

Донець (выходец из Донского казаческого войска). На сегодня более 6 тысяч украинцев носят эту фамилию.

Распространение фамилии Донець в Украине

Солдат, Солдатов, Солдатенко (тот, кто служил в солдатских полках Московского войска). Сейчас в Украине несколько тысяч носителей этих фамилий.

Распространение фамилии Солдатенко в Украине

Болоховець. Очень редкая на сегодня фамилия, ее носит меньше сотни человек.

Распространение фамилии Болоховець в Украине

Торчанин. Эта фамилия на сегодняшний день уже практически забыта, — есть всего пара десятков носителей на всю Украину.

Распространение фамилии Торчанин в Украине

Интересный момент также заключается в том, что не обязательно было быть полноценным русским, чтобы получить такое прозвище, — были случаи, когда их давали даже тем, кто просто был в России.

