Накажут не только Гороховского? Юрист рассказал интересную деталь о скандале с Мonobank

Владелец персональных данных клиента не "моно"

Не только совладелец "Монобанка" Олег Гороховский может нести ответственность за слитие данных клиентки в сеть. Ведь сам "моно" не банк, это IT-продукт, подчиняющийся АО "Универсал Банк".

Что нужно знать:

Гороховскому могут угрожать несколько исков или штрафов со стороны партнера

НБУ анализирует ситуацию с Мonobank

Об этом партнер Юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Тарас Ковальский рассказал "Телеграфу" в материале "Гороховский извинился и дал обещание клиентам Monobank. Что ему грозит из-за скандала".

По словам эксперта, юридически Monobank не является банком. Это IT-продукт, разработанный компанией Fintech Band, соучредителем которой является Олег Гороховский. То есть все клиенты "моно" на самом деле являются клиентами АО "Универсал Банк" (имеющего банковскую лицензию).

Таким образом, сам Гороховский и его компания действуют как подрядчики (аутсорсеры) банка и оказывают технические и маркетинговые услуги. Учитывая, что клиентка заключала договор именно с "Универсал Банком", он выступает владельцем ее персональных данных и несет первичную ответственность за их сохранение.

Но это не значит, что с топ-менеджера monobank снимается ответственность. Ведь подрядчик (Fintech Band или лично Гороховский) получил доступ к видеоверификации клиента и "слил" ее в сеть.

"С точки зрения Национального банка Украины (НБУ) и закона, банковскую тайну не уберег именно "Универсал Банк". Клиентка имеет полное право подавать иск о возмещении морального и материального ущерба непосредственно в "Универсал Банка", а не на Гороховского. Хотя Гороховский не должностное лицо банка, закон все равно распространяется на него", — говорит Ковальский.

При этом банк в целях сохранения репутации и лицензии может действовать по юридическим правилам. То есть фактически переложить ответственность на непосредственно совершившего правонарушения, сохранив при этом свое юридическое реноме.

"Ситуация для Олега Гороховского является юридически и репутационно сложной, поскольку факт публикации внутренних данных публичен и задокументирован. Однако каждое лицо имеет право на юридическую защиту. Поскольку юридически претензии НБУ и клиентки будут направлены к АО "Универсал Банк", Гороховскому нужно защищаться от возможных исков или штрафов со стороны банка", — добавляет юрист.

Заметим, что "Телеграф" обратился к НБУ, где отметили, что анализируют ситуацию и направили в "Монобанк" запрос о предоставлении объяснений по поводу обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну.

Ответ НБУ

Что предшествовало

9 марта 2026 Олег Гороховский, соучредитель "Монобанка", на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая…".

Пост Гороховского. Скриншот: Threads

На нем была изображена девушка Карина Кольб на фоне триколора. Сначала все думали, что это российское знамя, но девушка заверила, что флаг принадлежит Словении и предоставила доказательства. Однако публикация вызвала общественный резонанс не из-за цвета флага, а из-за разглашения Гороховским частных данных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие законы ЕС нарушил директор "Монобанка" из-за скандала с флагом.