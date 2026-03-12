Без фирменной косы: Юлия Тимошенко внезапно изменила прическу (фото, видео)

Политик изменила имидж

Лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая инициировала перерасчет и повышение пенсий, удивила публику изменением имиджа. Политик не появилась в новом видео в соцсетях без своей традиционной фирменной косы.

В ролике, обнародованном на странице нардепа в Facebook с пленарного заседания Верховной Рады, Тимошенко предстала с высоким пучком на голове. С десятилетия карьеры политика привыкли видеть с другой прической — фирменной косой.

Фирменная "корона-косая" долгие годы была частью публичного образа Юлии Тимошенко. Именно с этой прической она проходила большинство политических кампаний, появлялась в Верховной Раде и на международных встречах.

Юлия Тимошенко. Фото: скриншот с видео

Впрочем, в последнее время политика все чаще экспериментирует со стилем. В новом видео она выбрала более современный и сдержанный вариант — аккуратно собранные волосы в высокий пучок, открывающий лицо и делающий образ более деловым.

На заседании ВРУ Тимошенко заявила, что недопустимо выплачивать пенсию меньше минимального прожиточного уровня, который сейчас составляет 6400 гривен. "Батькивщина" потребует внести изменения в бюджет-2026, чтобы восстановить справедливость для почти 9 миллионов человек.

