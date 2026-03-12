"Няш-мяш" Поклонская напомнила о себе и получила по заслугам (фото)

Госизменница напомнила о себе в соцсетях и нарвалась на критику

Наталья Поклонская — бывшая работница прокуратуры Крыма, которая после оккупации полуострова перешла на сторону россиян и возглавила прокуратуру региона. После этого она работала в других государственных учреждениях в РФ.

В 2022 году Поклонская была назначена советником Генерального прокурора РФ. После этого она поубавила свою активность в соцсетях, однако время от времени все же выходит на связь.

Наталья Поклонская. Фото: скриншот из видео

Так, недавно экс-прокурорша, известная как няш-мяш, опубликовала в соцсети Threads новое фото и рассказала "свою правду".

Меня зовут Наталья Поклонская, и вот моя правда. Мне 45 лет. Я родилась в Михайловке, Украина. Я годы проработала в прокуратуре Крыма и других юридических ведомствах системы уголовного правосудия, не зная, наступит ли когда-нибудь мой час. В итоге я оказалась в центре мирового внимания после политических событий 2014 года, когда была назначена прокурором Крыма. Но слава мимолетна. Карьерный темп замедляется. Закрадываются сомнения. Это больно, но я продолжаю идти вперед. Все еще веду расследования. Все еще ищу справедливость! Я все еще здесь написала Наталья Поклонская

Скриншот поста Поклонской в соцсети Threads

Пользователи соцсети тут же напомнили в комментариях, что Поклонская госпредательница и ей светит уголовная статья:

Кто не обработал Тредс от мандавошек?

Надеюсь, санкцию статьи за государственную измену Украины ты помнишь, "юристка".

О, потекшая крыша нашла Тредс.

Это пожизненное, бейби.

Я думал, что после шествия с портретом Николая II ее в дурке закрыли

Наталья, тебя в Киеве заждались. Сто одиннадцатая статья, судьба молодежная. Ты же знаешь, явка с повинной и сотрудничество – к пенсии уже выйдешь. Давай, покажи пример.

Спасибо, что все это время работали для Украины, очень тяжело Вам было играть роли, но это было нужно. Закончится война, мы Вам не забудем и отблагодарим! Держитесь!

Предательница. Коллаборант. Надеюсь, в Гааге получишь пожизненное.

Комментарии под постом Поклонской

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропала "няш-мяш" Поклонская и как она сейчас выглядит. Теперь она носит дреды и увлекается язычеством.