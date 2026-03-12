Не разгуляешься: на какие продукты хватит 1500 грн от Зеленского

Правила новой программы остаются неизвестными

На полторы тысячи гривен от Зеленского, которую получат украинцы по новой программе, можно купить сбалансированную корзину продуктов на месяц. Однако она будет не слишком большой, так как цены в 2026 году "кусаются".

"Телеграф" рассказывает, что сейчас можно купить за эти деньги из базовых продуктов. Прежде всего следует отметить, что правила новой программы остаются неизвестными, однако можно предположить, что они могут быть схожими с теми, которые действовали для "Зимней поддержки" (тысячи Зеленского".

Если это будет так, то это означает, что тратить средства можно будет только на определенные категории товаров и в определенных магазинах:

на оплату коммунальных и почтовых услуг,

благотворительность,

товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

Новые выплаты украинцам

Для этого материала мы сосредоточимся только за базовых продуктах питания и ценах, взятых с сайта "Минфин":

Хлеб (нарезка пшеничного 650г) — средняя цена в марте 2026 года составляет 43,72 (34 буханки или примерно 22 кг);

Макароны (перо 1 кг) — средняя цена 28 гривен (~53 кг);

Крупа пшеничная (1 кг) — средняя цена 22 гривны (~68 кг);

Куриное филе (1 кг) — средняя цена 230 гривен (~6,5 кг);

Свинина грудинка (1 кг) — средняя цена 212 гривен (~7 кг);

Сельдь слабосоленая (1 кг) — средняя цена 249 гривен (~6 кг);

Молоко (900 мл) — средняя цена 60 гривен (22,5 л);

Масло сливочное (200 г) — 110 гривен (2,6 кг);

Яйца куриные (с1 10 шт) — средняя цена 82 гривны (~18 десятков);

Картофель (1 кг) — средняя цена 19 гривен (~19 кг);

Яблоки (1кг) — средняя цена 45 гривен (~33 кг);

Сахар (1кг) — средняя цена 27 гривен (~55 кг).

Стоит отметить, что в 2025 году индекс борща в Украине (стоимость борщевого набора) составлял 158 гривен. В 2026 году, согласно анализу 24-канала, стоимость борщевого набора с мясом составляет 161 гривну.

Таким образом на "1500 гривен Зеленского" можно купить 9 борщевых наборов.

Инфографика, а также "сбалансированная" корзина для "поддержки Зеленского":

Корзина продуктов за 1500 гривен Зеленского

Кто получит выплаты:

Украинские пенсионеры и группы общества, которые получают социальную помощь.

