"Дева-гопник": 42-летняя Джамала произвела фурор новыми фото

42-летняя звезда в шутку описала свой стиль

Известная украинская певица Джамала, которая была продюсером Национального отбора на Евровидение-2026, порадовала своих поклонников фотографиями со стильными образами.

42-летняя исполнительница опубликовала в сети Threads подборку фотографий, сделанных на публичных мероприятиях, во время интервью, фотосессий, а также в домашней атмосфере. Свой пост звезда подписала коротко: "Экстраверт".

Подписчики в комментариях поинтересовались у Джамалы, что именно в кадрах свидетельствует о типе ее личности. В ответ певица отметила, что на это якобы указывают яркие цвета, украшения и язык ее тела.

Интересно, что такую же подборку фотографий певица опубликовала и в Instagram. В комментариях ее засыпали комплиментами за стильные образы, а в ответ она в шутку отметила, что ее любимый стиль — "дева-гопник".

