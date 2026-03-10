Трампа обвинили в педофилии. Что известно о журналисте, распространившем эти слухи

Трамп в ноябре прошлого года поддержал обнародование дела Эпштейна

Канадский журналист заявил, что существует видео, где действующий президент США Дональд Трамп якобы "занимается сексом с детьми". Он добавил, что рано или поздно эти записи якобы положат конец президентству Трампа.

По этому поводу журналист Марк Слапински (Mark Slapinski) сделал два сообщения в соцсети Х. Сам он называет себя "канадский журналист, который дает новости и аналитические материалы о торговой войне между Канадой и Америкой, геополитике и росте стоимости жизни".

"Есть видео, где Трамп занимается сексом с детьми. Это лишь вопрос времени, когда они выйдут в интернет и раз и навсегда положат конец его президентству", — написал Слапински.

Во втором сообщении журналист заявил, что кроме нашумевших "Файлов Эпштейна" существуют "Пленки Эпштейна", которые якобы скоро получат широкую огласку. Он добавил, что "гарантирует", что там якобы есть несколько видео с Трампом и "несовершеннолетним ребенком".

"Если вы считали, что "Файлы Эпштейна" были плохими, подождите, пока выйдут "Пленки Эпштейна", — сказано в сообщении.

Что известно о Марке Слапински

Марк Слапински является основателем и ведущим автором Toronto 99, о чем он пишет на этом сайте. Он добавляет, что является квалифицированным специалистом по социальным сетям, который "решил оторваться от корпоративного мира и использовать свои навыки для борьбы с системой".

Марк Слапински

Его деятельность до запуска проекта была пестрая и довольно скандальная — от защиты прав на жилье до спасения местного бара в Торонто. Также Слапинский боролся за отставку депутата парламента, который, по его мнению, был избран "под фальшивым предлогом".

Слапински добавляет, что "будучи откровенным политическим комментатором, вызывает много ложных обвинений". Журналист предупреждает о возможности появления фейковых новостей против него и призывает не верить "всему, что читаете или видите".

В то же время подписчиков у Слапински не так много. В частности, на LinkedIn (крупнейшая в мире международная социальная сеть для поиска профессиональных контактов и развития карьеры) — всего 315.

У Х журналист имеет 81,5 тысячи читателей. На YouTube на него подписаны 33,3 тысячи пользователей.

Что такое "Файлы Эпштейна" и как с этим связан Трамп

"Списки/Файлы Эпштейна" – это совокупность материалов, касающихся судебных разбирательств по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, организованной американским финансистом Джеффри Эпштейном в 90-е и начале 2000-х годов. По данным полиции, Эпштейн создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно, и сотен несовершеннолетних девушек.

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп в 1997 году

Среди тех, кто фигурирует в этих материалах многие известные и влиятельные американцы настоящего — в частности действующий Дональд Трамп. Кроме него в документах упоминаются экспрезидент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю, герцог Йоркский, Билл Гейтс, Майкл Джексон. Важно понимать, что контакты с Эпштейном автоматически не означают участия в преступлениях.

Фигуранты списков Эпштейна обвиняются в причастности к сети торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, посещении его "острова грехов" или по умолчанию преступлений. Многих также обвиняют в сексуальном насилии или домогательствах к несовершеннолетним девушкам, которые происходили в начале 2000-х.

Имя Дональда Трампа неоднократно упоминалось в связи с Эпштейном. В 1990-х и 2000-х они были знакомы и фотографировались вместе на светских мероприятиях. Сам Трамп признавал, что "знает Джеффри давно" и описывал его как "замечательного парня", который "любит красивых женщин, многие из которых моложе".

Летом прошлого года издание The Wall Street Journal рассказало, что юристы, представляющие имение Эпштейна, передали Конгрессу копию так называемой "книги ко дню рождения", созданной к его 50-летию в 2003 году. Эта книга содержит, в том числе письмо с подписью Дональда Трампа. Это - напечатанный текст, обрамленный контуром обнаженной женщины, нарисованным маркером.

Как рассказывал "Телеграф", в конце января министерство юстиции США опубликовало более трех миллионов страниц файлов финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Имя Трампа там упоминается более 3 тысяч раз.