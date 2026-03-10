Знают только галичане? Какое слово большинство украинцев загонит в тупик

Точное происхождение этого выражения неизвестно до сих пор

В украинском языке есть немало бранных выражений, которые присущи определенным регионам. К примеру, на западе страны часто можно услышать изречение "хірус", а вот на востоке о его значении мало кто знает.

Как сообщает толковый словарь, хірус — это человек, злоупотребляющий алкогольными напитками, то есть пьяница. Обычно это выражение использовали как ругательство в разговорном стиле.

Языковеды точно не знают, как в украинском языке появился "хірус", но есть несколько предположений. Так как это выражение считается западноукраинским и галицким диалектизмом, есть теория, что оно появилось под влиянием польского языка. Ведь в Польше есть похоже по звучанию "heros", которое имеет несколько значений — герой, полубог и богатырь. Часто его употребляют, обозначая мифические или выдающиеся личности.

Вполне возможно, что в украинском языке это выражение приобрело немного другое значение и стало ругательством. Сейчас его можно встретить на западе Украины в бытовом контексте.

Примеры использования:

То він, батяр, хірус , мочиморда, забрав льос, щоб крадькома вифасувати гроші і пропити…

, мочиморда, забрав льос, щоб крадькома вифасувати гроші і пропити… Не слухай його — він такий хірус , що щодня сидить у корчмі.

, що щодня сидить у корчмі. З того Петра став справжній хірус : роботу покинув і тільки п’є.

: роботу покинув і тільки п’є. У селі всі знають того хіруса , що біля магазину тиняється.

, що біля магазину тиняється. Не будь хірусом , краще займися чимось корисним.

, краще займися чимось корисним. Не будь хирусом, лучше займись чем-нибудь полезным.

