Знают только галичане? Какое слово большинство украинцев загонит в тупик
Точное происхождение этого выражения неизвестно до сих пор
В украинском языке есть немало бранных выражений, которые присущи определенным регионам. К примеру, на западе страны часто можно услышать изречение "хірус", а вот на востоке о его значении мало кто знает.
Как сообщает толковый словарь, хірус — это человек, злоупотребляющий алкогольными напитками, то есть пьяница. Обычно это выражение использовали как ругательство в разговорном стиле.
Языковеды точно не знают, как в украинском языке появился "хірус", но есть несколько предположений. Так как это выражение считается западноукраинским и галицким диалектизмом, есть теория, что оно появилось под влиянием польского языка. Ведь в Польше есть похоже по звучанию "heros", которое имеет несколько значений — герой, полубог и богатырь. Часто его употребляют, обозначая мифические или выдающиеся личности.
Вполне возможно, что в украинском языке это выражение приобрело немного другое значение и стало ругательством. Сейчас его можно встретить на западе Украины в бытовом контексте.
Примеры использования:
- То він, батяр, хірус, мочиморда, забрав льос, щоб крадькома вифасувати гроші і пропити…
- Не слухай його — він такий хірус, що щодня сидить у корчмі.
- З того Петра став справжній хірус: роботу покинув і тільки п’є.
- У селі всі знають того хіруса, що біля магазину тиняється.
- Не будь хірусом, краще займися чимось корисним.
