Усик проведет еще 3 боя: выбор украинца вызвал споры в сети
Украинец может устроить сразу две трилогии
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) заявил, что проведет еще три поединка в профессиональном боксе. После этого он планирует завершить карьеру.
Об этом украинский чемпион заявил в комментарии для InsideRingShow. "Кот" начнет с поединка с кикбоксером.
По словам украинца он проведет еще три боя:
- Первый — против Рико Верховена 23 мая в Гизе.
- Второй — с победителем поединка Даниель Дюбуа – Фабио Вордли.
- Третий — против Тайсона Фьюри (третий бой).
Любители бокса разочарованы выбором украинца. Усика обвиняют в том, что он "прячется" от лучших претендентов (Мозес Итаума, Агит Кабайел) и лишь поединок с Уордли (если тот победит Дюбуа), имеет хоть какой-то смысл. Ранее Александр дважды бил Дюбуа и дважды Фьюри, а поединок с кикбоксером Верховеном, вероятно, лишен интриги изначально.
Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.