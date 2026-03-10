Усик проведет еще 3 боя: выбор украинца вызвал споры в сети

Украинец может устроить сразу две трилогии

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) заявил, что проведет еще три поединка в профессиональном боксе. После этого он планирует завершить карьеру.

Что нужно знать

Александр назвал имена потенциальных соперников

Завершить карьеру Усик может трилогией с Фьюри

Выбор украинца разочаровал болельщиков

Об этом украинский чемпион заявил в комментарии для InsideRingShow. "Кот" начнет с поединка с кикбоксером.

По словам украинца он проведет еще три боя:

Первый — против Рико Верховена 23 мая в Гизе.

23 мая в Гизе. Второй — с победителем поединка Даниель Дюбуа – Фабио Вордли .

. Третий — против Тайсона Фьюри (третий бой).

Любители бокса разочарованы выбором украинца. Усика обвиняют в том, что он "прячется" от лучших претендентов (Мозес Итаума, Агит Кабайел) и лишь поединок с Уордли (если тот победит Дюбуа), имеет хоть какой-то смысл. Ранее Александр дважды бил Дюбуа и дважды Фьюри, а поединок с кикбоксером Верховеном, вероятно, лишен интриги изначально.

Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.