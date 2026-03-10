Снова Шаламе, Ди Каприо и Стоун: кто номинирован на "Оскар 2026" за актерские роли

Кто будет бороться за стауэтку мечты

В ночь на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе пройдет церемония 98-й премии "Оскар", где отметят лучшие фильмы и актерские работы года. Среди главных интриг — борьба за награды "Лучший актер" и "Лучшая актриса", где сошлись как голливудские звезды, так и актеры европейского кино.

В список претендентов вошли исполнители, чьи роли в громких премьерах 2025 получили одобрительные отзывы критиков и кинозрителей. "Телеграф" решил собрать всех номинантов на "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".

Номинанты на "Лучшего актера"

Тимоти Шаламе — "Марти Суприм. Гений комбинаций" ("Marty Supreme")

Американский актер в не только сыграл главного героя, но и стал одним из продюсеров фильма. Шаламе — самый молодой актер, номинированный на "Оскар" трижды, со времен Марлона Брандо.

Тимоти Шаламе. Фото: Getty Images

Леонардо Ди Каприо — "Одна битва за другой" ("One Battle After Another")

Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо снова в списке претендентов. В новой ленте актер играет одного из центральных персонажей политической истории, исследующей сложные моральные выборы и американскую идентичность.

Леонардо Ди Каприо. Фото: Getty Images

Итан Гоук — "Голубая луна" ("Blue Moon")

Итан Гоук получил номинацию за перевоплощение у известного композитора Лоренца Харта в биографической драме. Актер давно считается одним из сильнейших драматических исполнителей Голливуда.

Итан Гоук. Фото: Getty Images

Майкл Б. Джордан — "Грешники" ("Sinners")

В этой истории актер играет одного из братьев-близнецов, возвращающихся в родной город, пытаясь начать новую жизнь. Сам фильм стал одним из рекордсменов по количеству номинаций.

Майкл Б. Джордан. Фото: Getty Images

Вагнер Моура — "Тайный агент" ("The Secret Agent")

Бразильский актер сыграл специалиста по технологиям, который вынужден бежать и пытается воссоединиться с семьей на фоне опасных событий в Бразилии 1970-х.

Вагнер Моура. Фото: Getty Images

Номинанты на "Лучшую актрису"

Джесси Бакли — "Гамнет" ("Hamnet")

Ирландская актриса сыграла Агнесс Шекспир — жену Уильяма Шекспира. Ее работу критики назвали одной из сильнейших в карьере актрисы, и именно она считается одной из фавориток награды.

Джесси Бакли. Фото: Getty Images

Роуз Бирн — "Я не железная" ("If I Had Legs I’d Kick You")

Австралийская актриса в картине она сыграла женщину, которая переживает сложный жизненный период. Ее актерская работа получила одобрительные отзывы критиков.

Роуз Бирн. Фото: Getty Images

Кейт Гадсон — "Песня любви" ("Song Sung Blue")

Актриса известна по многочисленным романтическим комедиям. В фильме, номинированном на "Оскар", она сыграла певицу, чья карьера и личная жизнь переплетаются в сложной истории славы.

Кейт Гадсон. Фото: Getty Images

Ренате Рейнсве — "Сентиментальная ценность" ("Sentimental Value")

В ленте рассказывается о сложных семейных отношениях и искусстве, актерскую игру Рейнсве критики назвали одной из самых проницательных в европейском кино последних лет.

Ренате Рейнсве. Фото: Getty Images

Эмма Стоун — "Бугония" ("Bugonia")

Двухкратная лауреатка "Оскара" Эмма Стоун снова борется за награду. Ее актерскую работу в этой ленте назвали одной из главных причин успеха фильма среди критиков.

Эмма Стоун. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" делился всеми претендентами на премию "Оскар 2026". За статуэтки мечты будут соревноваться десятки лент, актеров и кинематографистов в 24 категориях.