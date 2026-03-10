Снова Шаламе, Ди Каприо и Стоун: кто номинирован на "Оскар 2026" за актерские роли
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кто будет бороться за стауэтку мечты
В ночь на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе пройдет церемония 98-й премии "Оскар", где отметят лучшие фильмы и актерские работы года. Среди главных интриг — борьба за награды "Лучший актер" и "Лучшая актриса", где сошлись как голливудские звезды, так и актеры европейского кино.
В список претендентов вошли исполнители, чьи роли в громких премьерах 2025 получили одобрительные отзывы критиков и кинозрителей. "Телеграф" решил собрать всех номинантов на "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".
Номинанты на "Лучшего актера"
Тимоти Шаламе — "Марти Суприм. Гений комбинаций" ("Marty Supreme")
Американский актер в не только сыграл главного героя, но и стал одним из продюсеров фильма. Шаламе — самый молодой актер, номинированный на "Оскар" трижды, со времен Марлона Брандо.
Леонардо Ди Каприо — "Одна битва за другой" ("One Battle After Another")
Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо снова в списке претендентов. В новой ленте актер играет одного из центральных персонажей политической истории, исследующей сложные моральные выборы и американскую идентичность.
Итан Гоук — "Голубая луна" ("Blue Moon")
Итан Гоук получил номинацию за перевоплощение у известного композитора Лоренца Харта в биографической драме. Актер давно считается одним из сильнейших драматических исполнителей Голливуда.
Майкл Б. Джордан — "Грешники" ("Sinners")
В этой истории актер играет одного из братьев-близнецов, возвращающихся в родной город, пытаясь начать новую жизнь. Сам фильм стал одним из рекордсменов по количеству номинаций.
Вагнер Моура — "Тайный агент" ("The Secret Agent")
Бразильский актер сыграл специалиста по технологиям, который вынужден бежать и пытается воссоединиться с семьей на фоне опасных событий в Бразилии 1970-х.
Номинанты на "Лучшую актрису"
Джесси Бакли — "Гамнет" ("Hamnet")
Ирландская актриса сыграла Агнесс Шекспир — жену Уильяма Шекспира. Ее работу критики назвали одной из сильнейших в карьере актрисы, и именно она считается одной из фавориток награды.
Роуз Бирн — "Я не железная" ("If I Had Legs I’d Kick You")
Австралийская актриса в картине она сыграла женщину, которая переживает сложный жизненный период. Ее актерская работа получила одобрительные отзывы критиков.
Кейт Гадсон — "Песня любви" ("Song Sung Blue")
Актриса известна по многочисленным романтическим комедиям. В фильме, номинированном на "Оскар", она сыграла певицу, чья карьера и личная жизнь переплетаются в сложной истории славы.
Ренате Рейнсве — "Сентиментальная ценность" ("Sentimental Value")
В ленте рассказывается о сложных семейных отношениях и искусстве, актерскую игру Рейнсве критики назвали одной из самых проницательных в европейском кино последних лет.
Эмма Стоун — "Бугония" ("Bugonia")
Двухкратная лауреатка "Оскара" Эмма Стоун снова борется за награду. Ее актерскую работу в этой ленте назвали одной из главных причин успеха фильма среди критиков.
Ранее "Телеграф" делился всеми претендентами на премию "Оскар 2026". За статуэтки мечты будут соревноваться десятки лент, актеров и кинематографистов в 24 категориях.