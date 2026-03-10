Украинцев порадовал новый детективный сериал "Скарбы": о чем он и где смотреть его онлайн

Сериал рассказывает историю Веры и капитана полиции Богдана

"Скарбы" — новый украинский детективный сериал с элементами мелодрамы. В нем семейная драма переплетается с тайнами прошлого. Создали "Скарбы" команда авторов популярного сериала "Обратное направление". Песня SKYLERR & Agape "Люби меня" стала саундтреком сериала.

Сюжет сериала "Скарбы"

События сериала разворачиваются в небольшом городке. Главная героиня Вера после сложного периода возвращается домой, чтобы начать новую жизнь и вернуть семейный дом, после смерти родителей оказавшийся у родственников. В это же время в город приезжает капитан полиции Богдан, под прикрытием расследующий убийство своего отца. Знакомство героев запускает ряд событий, где личные чувства переплетаются с опасным расследованием и легендой о загадочном кладе времен Второй мировой войны.

Актеры сериала

В сериале собрали актеров, хорошо знакомых зрителям украинских сериалов и фильмов. Евгений Лесничий — капитан полиции Богдан, актер известный по роли в сериале "Реванш". Анастасия Иванюк — Вера, зрителям актриса знакома по фильму "Поезд 31 декабря". Алексей Нагрудный – дядя главной героини, Даша Трегубова – жена дяди Веры. Также в сериале играет Сергей Митрюшин — актер, известный по сериалу "Парочка следователей" и Ирина Кудашова — звезда сериала "Школа".

Анастасия Иванюк в сериале "Скарбы"/ Источник 1+1 Украина

Евгений Лесничий в сериале "Скарбы"/ Источник 1+1 Украина

Где смотреть сериал "Скарбы" онлайн

Все серии сериала появились на платформе Киевстар ТВ 9 марта еще до телевизионной премьеры. В общей сложности уже доступны 16 серий продолжительностью 45 минут каждая. Телевизионная премьера сериала состоится на канале 1+1 Украина 16 марта.

Сериал хвалят за актерский состав и отмечают сходство сюжета с сериалом "Тайны".

