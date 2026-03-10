Укр

Весенние каникулы в Карпатах: три места, где будет интересно и детям, и взрослым

Галина Михайлова
Читати українською
Новость обновлена 10 марта 2026, 11:03
Теплый сезон в Карпатах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Они подойдут для семей с разным бюджетом

Уже через несколько недель в Украине стартуют весенние каникулы у большинства школьников. Провести их с пользой можно по-разному. Часть родителей ищет варианты недельных лагерей в своих городах, а часть планирует поездки в Карпаты.

Телеграф собрал три локации, которые могут быть интересны не только детям, но и взрослым. Адаптировать их можно на разный возраст и степень изобилия.

Яремче (Ивано-Франковская область)

Низкогорный курорт Яремче часто выбирают семьи с детьми, ведь здесь можно найти все, чем славятся Карпаты. Стоимость проживания от нескольких сот гривен за ночь до десятков тысяч, если арендовать отдельный дом или номер в спа-отеле. Яремче – уже не горное атмосферное поселение, а развитый курорт в окружении гор.

Яремче
Яремче/ Источник: winter.com.ua

В самом Яремче находится водопад Пробой с удобным подходом, сувенирный рынок, тематический развлекательный простор "Гедзьо Парк Легенд", парк-музей "Карпаты в миниатюре" и т.д. С Яремче можно отправиться в горы — для начинающих можно пройтись к скалам Довбуша, а те, кто более уверен в своих силах могут подняться на гору Маковица.

Берегово (Закарпатская область)

За Карпатами есть что посмотреть. Термальный курорт в Берегово работает во все сезоны – температура воды не опускается ниже +30°C. Этот городок славится своими аутентичными улицами и спокойствием, гастротуризмом и не только.

Берегово с высоты
Берегово с высоты/ restlib.com.ua

Для купания работает оздоровительный комплекс "Жаворонок" и государственный термальный бассейн спортивной базы "Закарпатье". Вокруг тоже есть что посмотреть, в частности, несколько интересных пешеходных маршрутов и гастротуры на местные производства сыра.

Оздоровительный комплекс Жаворонок в Берегово цены 2026
Оздоровительный комплекс "Жаворонок" цены 2026

Берегово также популярная точка для осмотра Закарпатья — за пол часа находится Мукачево, где можно посмотреть известный замок Паланок, за час машиной (около 70 км) — областной центр Ужгород.

Буковель (Ивано-Франковская область)

В конце марта в Буковеле — "низкий сезон" с самыми низкими ценами на скипасы и жилье. В это время здесь можно не только прогуляться и насладиться последним катанием, если не сошел снег, но и испытать свою смелость на роженице "Speed Fun" или посетить этнопарк "Гуцул Ленд", где можно не только контактировать с животными или познакомиться с бытом гуцулов, но и сделать интересные фото.

Для активного отдыха с детьми в Буковеле работает аквапарк "Мавка". Его дешевле посетить семьей или компанией.

Аквапарк Мавка в Буковеле цены 2026
Аквапарк "Мавка" цены 2026

Ранее "Телеграф" рассказывал, что более половины украинцев выбирают отдых внутри страны. Причин несколько, среди которых рост цен на отдых за рубежом.

#Карпаты #Буковель #Берегово #Яремче