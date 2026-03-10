"Запах грязного белья". Украинцы жестко прошлись по экс-жене Остапчука

Кристина Горняк дала новое интервью и нарвалась на критику

Кристина Горняк — бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука. Они развелись после двух лет брака в октябре 2022 года, однако скандалы с разделом имущества и публичными обвинениями продолжаются до сих пор.

Теперь Кристина дала интервью, после которого ее начали нещадно хейтить в соцсетях. Пост с анонсом видео выложила в Threads журналистка Алина Доротюк. В комментариях под этим анонсом пронеслась волна хейта в адрес Горняк.

Скриншот поста Алины Доротюк

В новом интервью бывшая жена рассказала о жестких ссорах с Остапчуком, как он ее унижал и применял эмоциональное насилие. По словам Кристины, в состоянии алкогольного опьянения ссоры были особенно жесткими, однако до рукоприкладства не доходило.

Остапчук и его бывшая жена Кристина Горняк. Фото: соцсети

В комментариях под постом Доротюк пользователи отметили, что уже устали от этих публичных разборок Остапчука и его бывшей жены:

Пожалуй, развод с Владимиром — самое яркое событие в жизни Кристины.

Насколько я понимаю этот развод был уже давно Скажите, пожалуйста, возможно стоит все же остановиться и не продолжать это паразитирование? Я уже не могу ощущать этот запах грязного белья в воздухе. И думаю, что я не одна.

Для тех, кто не смотрел интервью, но желает сэкономить время: Владимир Остапчук нарцисс и бабник, он будет изменять каждой текущей жене с будущей.

Теперь ждем, чтобы нынешняя жена пошла к Рамине, а сам Остапчук к Славе минус.

Честно говоря, не понимаю, что Кристина нашла в том Остапчуке, самовлюбленный чувак с элементами нарцисса… Ей повезло, что вовремя поняла и не потратила на него всю жизнь.

Ага и продолжает три года подряд давать интервью и сражаться с тем Остапчуком. Что-то вы Кристину переоценили.

Ну, сколько можно? О Кристине все узнали благодаря Остапчуку, такое ощущение, что постоянно хайпует, потому что никто больше внимания не обращает. Ничего против нее не имею, но это слишком.

Комментарии под постом с анонсом интервью Кристины Горняк

Ранее "Телеграф" рассказывал, Анна Тринчер попала в неприятную ситуацию со змеей. Это случилось на съемках клипа.