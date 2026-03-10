Пока получал субсидию: инспектор ГСЧС из Изюма купил два авто за год

Ведущий инспектор ГСЧС задекларировал два внедорожника

Получал субсидию, но купил две машины — в декларации ведущего инспектора ГСЧС в Изюме Владимира Сыромятникова нашли интересную деталь. За 2025 год его семья приобрела два автомобиля в 2008 году выпуска марок "Тойота" и "Лексус".

Что нужно знать:

Общий доход семьи за год — 1,116 млн грн, включая зарплату, продажу имущества и субсидию

В предварительных декларациях чиновник указывал две Toyota RAV4

Как стало известно "Телеграфу" из декларации сотрудника отдела №2 Изюмского РУ гражданской защиты и превентивной деятельности ГУ ГСЧС в Харьковской области, в январе 2025 года за 378 тысяч гривен был приобретен автомобиль Lexus RX 350 на его имя, а через полгода в июне — Toyota Highlander на имя жены за 470 400 грн.

Машины в декларации инспектора ГСЧС из Харьковской области

Отметим, что сумма зарплаты согласно декларации составила 678 870 грн. Доход от отчуждения движимого имущества составил 420 000 грн. Также он получал субсидию от государства на общую сумму 17 353 грн за 2025 год. Так что общая сумма дохода за год, указанная в декларации — 1 116 223 грн.

Доходы в декларации инспектора ГСЧС из Харьковской области

В предыдущие годы Владимир Сыромятников также занимал должность заместителя начальника Изюмского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области. Заметим, что в прошлогодней декларации Сыромятников указывал другие транспортные средства, в частности, две "Тойоты" RAV4, приобретенные в 2023 и 2024 годах.

