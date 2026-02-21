Худшая Олимпиада в истории: украинские спортсмены провалили Игры

Украинские олимпийцы остались без медалей на Играх-2026

В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх в Италии завершились последние медальные соревнования, в которых сборная Украины претендовала на высокие места. К сожалению, Сине-желтые провалились во фристайле и остались без наград на Играх.

В командных соревнованиях лыжных акробатов Украина заняла итоговое шестое место. Об этом сообщает "Телеграф".

Шестое место — это лучший результат сборной Украины на Играх-2026. Его показали не только лыжные акробаты (Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский), но и сборная Украины по санному спорту в командной эстафете (Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой/Назарий Качмар, Елена Стецькив/Александра Мох).

Сборная Украины по санному спорту показала 6 результат в командной эстафете

Сборная Украины по лыжной акробатике стала шестой на Играх-2026

Сборная Украины в третий раз в истории осталась без медалей на зимней Олимпиаде. Ранее это уже происходило в 2002 и 2010 годах. Однако и в Солт-Лейк-Сити, и в Ванкувере украинцы ставали как минимум пятыми, причем делали это в индивидуальных дисциплинах.

Добавим, что на Играх-2026 пройдут еще старты с участием украинских лыжников, однако они не претендуют на высокие места в лыжном марафоне.

На Олимпиаде проходит 15-й игровой день. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта.