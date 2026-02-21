Худшая Олимпиада в истории: украинские спортсмены провалили Игры
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинские олимпийцы остались без медалей на Играх-2026
В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх в Италии завершились последние медальные соревнования, в которых сборная Украины претендовала на высокие места. К сожалению, Сине-желтые провалились во фристайле и остались без наград на Играх.
Что нужно знать
- Украинцы остались без медалей на Олимпиаде-2026
- Лучший результат Украины — шестое место в командных видах
- Это худшее выступление национальной сборной в истории
В командных соревнованиях лыжных акробатов Украина заняла итоговое шестое место. Об этом сообщает "Телеграф".
Шестое место — это лучший результат сборной Украины на Играх-2026. Его показали не только лыжные акробаты (Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский), но и сборная Украины по санному спорту в командной эстафете (Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой/Назарий Качмар, Елена Стецькив/Александра Мох).
Сборная Украины в третий раз в истории осталась без медалей на зимней Олимпиаде. Ранее это уже происходило в 2002 и 2010 годах. Однако и в Солт-Лейк-Сити, и в Ванкувере украинцы ставали как минимум пятыми, причем делали это в индивидуальных дисциплинах.
Добавим, что на Играх-2026 пройдут еще старты с участием украинских лыжников, однако они не претендуют на высокие места в лыжном марафоне.
На Олимпиаде проходит 15-й игровой день. Украинцы борются за медали в 2 видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.