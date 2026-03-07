Скидки более 40%. В "Сильпо" обвалили цены на торты к 8 марта

Экономия составляет более 150 грн

В канун Международного женского дня, который празднуют 8 марта, украинцы могут сэкономить немало средств. Так, в "Сильпо" появились скидки на тортики.

"Телеграф" расскажет, какие сладости можно купить к праздничному столу и сколько денег сэкономить. Заметим, что скидки на товар действуют исключительно при его наличии.

Акции на торты в "Сильпо"

Торт "Эстерхази", 400 г продается за 319.00 грн вместо 399 грн. Скидка составляет 20%.

Торт по акции в "Сильпо"

Торт "Весенний", 800 г 299.00 грн вместо 369 грн. Цена снижена на 19%.

Торт по акции в "Сильпо"

Торт "Наполеон", 100 г за 19.90 грн вместо 34,99 грн. Скидка составляет 43%.

"Наполеон" по акции в "Сильпо"

Торт "Бархатное сердце", 500 г стоит 419.00 грн, цену снизили на 19% с 519 грн.

Торт по акции в "Сильпо"

Торт "Красный бархат", 350 г продают за 229.00 грн вместо 289 грн. Скидка составляет 21%.

"Красный бархат" по акции в "Сильпо"

Также со скидкой можно купить пирожные БКК "Эклер французский", 330 г за 179.00 грн. Акция составляет 27%. "Сильпо" отмечает, что предложение действует с 05.03.2026 по 11.03.2026.

Эклеры на скидках в Сильпо

Напомним, что в "АТБ" в канун праздника подешевели шоколад и коробки конфет известного бренда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" снизили цену на популярную рыбу. Акция действует на несколько позиций слабосоленой рыбы, часто используемой для бутербродов, салатов или праздничных закусок.