Можно ли получить компенсацию, если поранили при обстреле в транспорте. Эксперты ответили

Фактически атаки России относят к военным рискам или форс-мажорам

В течение более 4 лет Россия наносит различные воздушные удары по Украине. Случаются попадания в авто или поезда. На фоне этого у людей возникают вопросы: возможно ли получить компенсацию от перевозчика.

Ответ эксперты дали в материале "Телеграфа": "Россия бьет по транспорту: могут ли пассажиры рассчитывать на выплаты".

По мнению страховой компании "Оранта", стандартное страхование на транспорте не распространяется на военные риски, которые могут возникнуть во время поездки. То есть застраховать авто от попадания ракеты или дрона не получится. Более того, говоря о перевозчике, следует понимать, что он может возместить не все нанесенные убытки.

То есть последствия военных действий, включая попадание в пассажирский транспорт, к такому страховому покрытию не относятся, поскольку военные риски не связаны с деятельностью перевозчика. Похожее мнение высказала и Юлия Лец – адвокат юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Она говорит: "Что касается военных рисков, в частности, случаев, когда во время поездки в поезде, рейсовом автобусе или маршрутке произошла воздушная атака, то такие риски, действительно, не являются страховыми случаями и не подлежат компенсации в общем порядке. Такие ситуации подпадают под категорию форс-мажоров, а основной путь компенсации через механизмы возмещения вреда, причиненного вооруженной агрессией РФ".

Однако в Украине есть механизмы, предусматривающие компенсацию. В частности, государственные программы, специальные фонды, которые могут покрывать ущерб за поврежденное или уничтоженное имущество, потерю здоровья, а также оказывать помощь семьям погибших и т.д. Но обычно получение средств через них занимает больше времени и требует сбора документов.

