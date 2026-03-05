Россию вырежут из эфира: Польша по-особенному покажет Паралимпиаду

В Польше разочарованы допуском России и Беларуси на Паралимпийские игры

В пятницу, 6 марта, в Италии стартуют XIV Зимние Паралимпийские игры. Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил россиян и белорусов к соревнованиям без ограничений (с флагом и гимном).

Что нужно знать

Польша покажет Паралимпиаду, вырезав из эфира россиян и белорусов

Польский транслятор выступил против участия РФ и Беларуси в Играх

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Из-за этого Украина и ряд других стран бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады-2026, а польский транслятор Игр собрался вырезать россиян из прямого эфира. Об этом сообщает przegladsportowy.

По информации источника, в Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады при появлении россиян и белорусов в кадре. В эти моменты польские телезрители будут видеть надпись: "В знак солидарности с Украиной TVP Sport выступает против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях". Вещатель проигнорирует выход делегаций РФ и Беларуси на открытии и закрытии Игр. В случае если поляк займет призовое место, а представитель страны-агрессора одержит победу, трансляция закончится до исполнения гимна и поднятия флагов.

Напомним, Зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года. Россия и Беларусь будут представлены на Играх без ограничений с флагом и гимном, из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.