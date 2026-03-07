Невероятный дворец в стиле Бриджертонов. Куда поехать в Украине на весенний уик-энд (фото и видео)

После тяжелой зимы так хочется погрузиться в атмосферу красоты и гармонии

Дворец Яблоновских-Бруницких – настоящая жемчужина Львовщины. Своей архитектурой и атмосферой он как бы переносит в Париж или в сериал "Бриджертоны".

Пользователь Threads Кирилл Бабченко показал фотографии живописного дворца. Он прекрасен в любое время, но весной имеет особый колорит.

"Нет это не Париж, Франция, это дворец Яблоновских-Бруницких", — подписал он снимки

Дворец Яблоновских-Бруницких

Дворец Яблоновских-Бруницких изнутри

Интерьер Подгорецкого дворца

Поездка во дворец Яблоновских-Бруницких – отличная идея для короткого весеннего путешествия по Украине на выходных. Он расположен на въезде в село Подгорцы Стрыйского района Львовской области (недалеко от Моршина).

Дворец в Подгорцах — история

Имение Яблоновских-Бруницких — это хорошо сохранившийся дворцово-парковый комплекс XVIII-XIX веков. Сейчас это частная собственность, но благотворители и волонтеры активно возрождают его как достопримечательность.

Так выглядел дворец Бруницких раньше

Семья Бруницких владела имением с 1815 по 1939 год. Вокруг дворца расположен парк площадью в 8 гектаров, который считается первым дендропарком Галичины. Когда-то там росли экзотические деревья, но сейчас — только платан и некоторые виды обычных деревьев.

Упадок и возрождение

С приходом советской власти дворец пришел в упадок — одного из тогдашних владельцев, сына Бруницкого, расстреляли. В 1939 году жену владельца выгнали из дворца, а само здание разграбили.

Во дворце сначала устроили школу-интернат, а позже – форелевую ферму. В течение многих лет здание оставалось пустым и постепенно разрушалось.

С началом независимости Украины памятник отдали в частные руки, но здание оказалось на грани полного разрушения. Долгое время дворцом не занимались, крыша начала протекать, а стены трескались.

Имение Бруницких понемногу разрушалось

В 2014 году дворец перешел в собственность трех местных семей, последовательно восстанавливающих этот архитектурный памятник. Владельцы не раскрывают, сколько средств вложили в реконструкцию дворца, но радуются, что вернули жизнь историческому памятнику.

Дворец переносит в сериал "Бриджертоны"

Теперь дворец восстановлен. Отремонтировали крышу, потолок, две боковые башни и террасы, а также укрепили стены, реконструировали некоторые комнаты.

Хотя предстоит еще много работы, он уже привлекает любителей прошлых эпох. С осени 2021 года дворец Яблоновских-Бруницких в Подгорцах был открыт для посетителей. Его сравнивают с атмосферой поместья Бриджертонов из популярного сериала.

