Иранские дроны накрыли "дубайскую гавань" украинских чиновников: рассказываем, чье имущество оказалось под ударом

28 февраля 2026 года иранский дрон попал в отель Fairmont The Palm на Пальме Джумейра — там, где по данным расследования Dubai Unlocked, расположены квартиры экс-министра Николая Злочевского за 11 млн долларов.

"Телеграф" расскажет, кто из окружения беглого президента (и не только!) скупал элитное жилье в Дубаи, как атака иранских "Шахедов" задела районы, где находится их недвижимость и почему для спасения российской элиты понадобился личный борт Януковича.

Борт с украинским прошлым спасают российскую элиту

Среди бортов, которые вывозили пассажиров из зоны конфликта, внимание привлек Dassault Falcon 900C с бортовым номером RA-09617, этот самолет имеет прямое отношение к Виктору Януковичу.

Ранее это воздушное судно имело украинскую регистрацию UR-CRD. По данным СМИ, именно этим бортом бывший президент-беглец регулярно пользовался для своих перелетов. Самый известный эпизод произошел 7 марта 2022 года — тогда Янукович прибыл на этом самолете в Беларусь, где проходили переговоры между Россией и Украиной.

Внешний вид самолета Януковича

Сейчас самолет эксплуатирует российская компания "Северо-Запад". 2-3 марта 2026 года борт прибыл в аэропорт города Сухар в Омане. Выбор именно этого аэропорта неслучаен: столичный аэропорт Маската был закрыт из-за боевых действий, в то время как Сухар, расположенный в 200 километрах, продолжал работать. Забрав пассажиров, лимузин вылетел в Москву.

"Самолет Януковича" был не единственным. Всего со 2 по 5 марта из аэропортов Омана и ОАЭ в Москву вылетело по меньшей мере 11 бизнес-джетов с российской регистрацией. Восемь из них специально прибыли в регион для эвакуации VIP-персон.

Среди прочих бортов:

Mitsubishi Challenger 850 (RA-67677), который СМИ связывают с семьей экс-секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Bombardier Global 5000 (RA-67136) авиакомпании Rusjet, которым ранее пользовались сын вице-премьера Дениса Мантурова Евгений и семья бизнесмена Алишера Усманова

Самолет госкорпорации "Роскосмос" Ту-204-300 (RA-64053), который прибыл в Сухар 2 марта

Последний — отдельная история. Билет на борт "Роскосмоса" стоил желающим эвакуироваться 20 тысяч евро. Организацией перелетов занималась компания GetJet (основатели Александр Конинский и Дмитрий Фесенко). В Telegram-канале GetJet появились предложения билетов из Дубая на 5 марта уже по 10 тысяч евро. В компании подтвердили, что рейс будет выполнять именно самолет "Роскосмоса".

Кто из окружения Януковича владеет элитной недвижимостью в Дубаи

Николай Злочевский — экс-министр экологии, основатель Burisma

Николай Злочевский

Должность: Министр экологии и природных ресурсов Украины времен Виктора Януковича, народный депутат от "Партии регионов". Основатель одной из крупнейших газодобывающих компаний Burisma Group.

В июле 2019 года Злочевский приобрел двое апартаментов в элитном жилом комплексе W Residences Dubai – The Palm на искусственном острове Пальма Джумейра. Комплекс расположен непосредственно на берегу Персидского залива.

Искусственный остров Пальма Джумейра / Jhonwayne Pumaras

Общая площадь приобретенной недвижимости – более 1700 квадратных метров. Стоимость – почти 11 миллионов долларов.

По данным журналистов, которые присоединились к проекту Dubai Unlocked, эти апартаменты никогда не сдавались в аренду — вероятно, их использовала исключительно семья Злочевского, которая много времени проводила в ОАЭ.

Во время судебного процесса по делу о попытке подкупа НАБУ (рекордная взятка в 6 млн долларов) Злочевский переоформил квартиры на дочь Анну Злочевскую. Она оставалась владелицей недвижимости по состоянию на 2024 год.

Олег Корнилов — экс-заместитель прокурора Одесской области

Олег Корнилов

Должность: Заместитель главного прокурора Одесской области (2011-2012), впоследствии — заместитель начальника следственного управления и руководитель подразделения областной прокуратуры.

Корнилов приобрел в Эмиратах три объекта общей стоимостью более 400 тысяч долларов.

Две квартиры-студии в премиум-комплексе Jumeirah Bay X1 Tower (район с выходом к искусственному озеру и пляжами Персидского залива):

Приобретены в декабре 2011 и начале 2012 года

Площадь: 47 и 38 квадратных метров

Общая стоимость: более 180 тысяч долларов

Jumeirah Bay X1 Tower

Отельные апартаменты в комплексе Aykon City-Tower B (элитный район Дубая):

Приобретены в 2016 году (на стадии недостроя)

Площадь: 48 квадратных метров

Стоимость: более 210 тысяч долларов

Комплекс окончательно сдали в сентябре 2023 года

Aykon City-Tower B

Обе студии в Jumeirah Bay X1 Tower сдавались в аренду с 2014 года. Совокупный заработок – более 100 тысяч долларов. В 2020 году Корнилов продал одну студию в Jumeirah Bay за почти 100 тысяч долларов. В ноябре 2023 года продал вторую студию в том же комплексе.

Светлана Емельянова — экс-жена судьи времен Януковича

Светлана Емельянова

Статус: Бывшая жена влиятельного судьи времен Януковича Артура Емельянова. До 2014 года — депутат горсовета Донецка от "Партии регионов".

В собственности Емельяновой – три квартиры в жилом комплексе Sadaf 6 в элитном районе Дубай Марина:

Каждая квартира площадью 123 квадратных метра

Общая стоимость – 1,8 миллиона долларов

Sadaf 6

История приобретения:

Декабрь 2014 года – первая квартира за почти 650 тысяч долларов (приобретена сразу после развода с судьей Емельяновым)

2017 год – вторая квартира за 620 тысяч долларов

2018 год – третья квартира за 560 тысяч долларов

Василий Грицак — экс-нардеп от "Партии регионов", лоббист ЕДАПС

Василий Грицак

Должность: Народный депутат от "Партии регионов", экс-заместитель председателя Государственной миграционной службы. Известен как лоббист консорциума "Единая государственная автоматизированная паспортная система" (ЕДАПС), который монополизировал сферу изготовления документов в 2003-2014 годах.

В период покупки недвижимости Грицак также руководил группой депутатов по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Семья Грицака приобрела в ОАЭ две квартиры общей стоимостью более 700 тысяч долларов:

Квартира в комплексе The Fairways North Tower:

Приобретена в 2010 году самим Василием Грицаком

Площадь: 72 квадратных метра

Стоимость: 216 тысяч долларов

В 2019 году переоформлена на старшего сына Игоря Грицака

The Fairways North Tower

Игорь Грицак оставался владельцем по состоянию на 2024 год.

Квартира в комплексе Ocean Heights (небоскреб в районе Дубай Марина, входит в пятерку самых высоких зданий Дубая):

Приобретена в 2011 году

Площадь: 123 квадратных метра

Стоимость: около полумиллиона долларов

Нынешние владельцы: жена Наталия Грицак и младший сын

Ocean Heights

Украинские чиновники продолжают вкладывать средства в Дубай

Хотя громкая утечка Dubai Unlocked базировалась на данных 2020-2022 годов, расследования 2024-2026 годов свидетельствуют, что тема не потеряла актуальности. Журналисты продолжают находить украинских должностных лиц и их родственников, которые владеют элитной недвижимостью в ОАЕ — часто без всякого отражения в декларациях.

Дмитрий Рахматуллин — исполняющий обязанности директора коммунального автотранспортного предприятия КГГА, более известного как "гараж КГГА", а до этого руководитель Инспекции по парковке Киева.

Дмитрий Рахматуллин

В январе 2026 года выяснилось, что он владеет 16 элитными квартирами в комплексе Ferretti Luxury Beach Residence на побережье Дубая (район Джебель-Али). Общая площадь – 2 255 квадратных метров, ориентировочная стоимость – около полумиллиарда гривен.

Ferretti Luxury Beach Residence

Ни одна из этих квартир не указана в электронных декларациях Рахматуллина за последние три года. Сам он на запрос журналистов заявил, что не владеет недвижимостью в Дубаи — хотя это прямо противоречит данным дубайского реестра, где зафиксированы права собственности на все 16 объектов.

Другое громкое дело касается народного депутата Сергея Шахова (группа "Довіра"), который находится в розыске с 2023 года за недекларирование активов на 88 млн грн.

Сергей Шахов

Как выяснили журналисты весной 2025-го, с июля 2022 года Шахов проживает в арендованной элитной квартире в Дубаи площадью 292 кв. метра. Годовая аренда составляет около 100 тысяч долларов, а его дети учатся в Kent College Dubai (более $20 тысяч в год на каждого). Все эти расходы депутат не декларирует.

В том же 2025 году НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях в деле об отмывании более 300 млн грн, фигуранты которого – члены преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества.

Среди обнаруженного имущества – целый этаж апартаментов в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах. Общие убытки государству оценивают в более чем 700 млн грн, а легализовано было более 10 млрд грн преступных активов.

Не обошло внимание журналистов и семьи народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая. Его дочь Полина (22 года) и племянник Александр (25 лет) в 2022-2023 годах приобрели четыре квартиры в Дубаи общей стоимостью около миллиона долларов. При этом официальные доходы Полины (контент-менеджер) за 3,5 года составили лишь 70 тысяч долларов, а сам нардеп с женой заработали за три года около 60 тысяч долларов.

Геннадий Касай

"Shahed" против "пальм": что именно пострадало в элитных кварталах Дубая

Массированная иранская атака 28 февраля 2026 года ударила по самому сердцу туристической и бизнес-жизни Дубая. Под ударом оказались не военные объекты, а символы роскоши и те самые районы, которые годами служили "тихой гаванью" для состояний иностранных чиновников, в том числе и украинских. Хотя власти ОАЭ заявили, что системам ПВО удалось перехватить 165 баллистических ракет и более 500 дронов, обломки и прорывы повлекли за собой значительные разрушения в ключевых локациях.

В частности сообщали о взрывах именно на искусственном острове Пальма Джумейра, где расположены апартаменты экс-министра Николая Злочевского и его дочери. Вечером 28 февраля в непосредственной близости от пятизвездочного отеля Fairmont The Palm прозвучала серия мощных взрывов.

Удар пришелся на жилую зону острова, вызвав сильный пожар, который охватил часть отеля Fairmont. В результате возгорания пострадали по меньшей мере четыре человека. Позже в администрации Fairmont The Palm заявили, что отель продолжает работу, но усиленные меры безопасности сохранены.

Хотя сам комплекс W Residences Dubai – The Palm, где находится недвижимость Злочевских, не получил прямого удара, сам факт взрыва и пожара в нескольких сотнях метров от него демонстрирует, что элитный анклав оказался в эпицентре атаки.

Район небоскребов Дубай Марина, где расположены три квартиры Светланы Емельяновой (1.8 млн долларов) и квартира семьи Грицака в комплексе Ocean Heights, также пережил одну из самых горячих ночей. Журналисты CNN сообщали о многочисленных взрывах, которые слышали вблизи этого района.

Как впоследствии объяснили официальные источники, это работала противовоздушная оборона, перехватывая баллистические ракеты. Громкие звуки были следствием перехватов, но обломки сбитых целей падали вниз, и некоторые из них достигали жилых кварталов.

Кроме Пальмы Джумейра и Дубай Марины, удары и падения обломков зацепили и другие символы города, что свидетельствует о масштабе атаки:

Burj Al Arab: Обломки сбитого дрона упали на всемирно известный отель Burj Al Arab, вызвав возгорание фасада.

Обломки сбитого дрона упали на всемирно известный отель Burj Al Arab, вызвав возгорание фасада. Международный аэропорт Дубая (DXB): Один из самых загруженных аэропортов мира подвергся удару. Пострадал терминал, была проведена эвакуация, четверо сотрудников получили ранения.

Один из самых загруженных аэропортов мира подвергся удару. Пострадал терминал, была проведена эвакуация, четверо сотрудников получили ранения. Порт Jebel Ali: В крупнейшем искусственном порту мира, расположенном в районе Джебель-Али, где, кстати, обнаружили 16 квартир киевского чиновника Дмитрия Рахматуллина , из-за падения обломков сбитых целей вспыхнул пожар на одном из причалов.

В крупнейшем искусственном порту мира, расположенном в районе Джебель-Али, где, кстати, обнаружили , из-за падения обломков сбитых целей вспыхнул пожар на одном из причалов. Абу-Даби: В столице ОАЭ обломки ракеты упали на жилой район, что привело к гибели одного человека.

