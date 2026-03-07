"Хоть не медведь": в России собака снесла лыжниц во время гонки (видео)

Любопытная собака выбила из соревнований лидеров марафона

На чемпионате России по лыжным гонкам пес стал главным участником гонки, выбив из соревнований сразу двух лидеров. Инцидент произошел в Южно-Сахалинске (Сахалинская область, РФ).

Что нужно знать

Пес снес двух лыжниц на чемпионате России

Обе спортсменки претендовали на награды

Потерпевшая пошутила, что могло быть гораздо хуже, если бы на трассу выбежал медведь

Россиянки Арина Кусургашева и Алина Кудисова во время спуска столкнулись с собакой, из-за чего потеряли шансы на медали. Об этом сообщает sport-express.ru.

Кудисова сошла с дистанции, а Кусургашева продолжила гонку после падения и заняла седьмое место. Арина после финиша отметила, что все еще хорошо обошлось, ведь на трассу выбежал не медведь.

Первый раз в жизни такое, очень неожиданно. Вроде бы собака уходила влево, но потом резко бросилась под лыжи. Среагировать не успела. Гонку продолжить смогла, но за медаль побороться уже не смогла. Рука чуть болит, ну и в целом ушиблась, но несильно. Раз сделали дистанцию 50 километров, то надо бежать 50. Но погода тут очень переменчивая, ветра постоянные. Хоть не медведь выбежал. Арина Кусургашева

Подобный случай произошел на Олимпиаде-2026 в Италии, однако там пес по-доброму сопроводил спортсменов прямо к финишу.

Напомним, в начале декабря 2025 года Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских лыжников к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран.