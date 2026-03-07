Россия использовала "Изделие-30" для удара по Харькову? Что известно о новой вражеской ракете
Уже известно о семи погибших
Россия во время атаки на Харьков нанесла удар по жилой многоэтажке. Предварительно, враг использовал ракету "Изделие-30".
Что нужно знать:
- Новая ракета относится к классу "воздух-земля"
- Вероятнее всего ее запускают с бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160
- Боевая часть "Изделие-30" весит 800 кг
"Телеграф" расскажет, что известно об этом оружии и покажет, как оно выглядит. Отметим, что в результате атаки на Киевский район Харькова есть погибшие дети и много пострадавших.
По данным Харьковской прокуратуры, россияне попали ракетой в пятиэтажку. Был разрушен подъезд с первого по пятый этаж. Предварительно Россия использовала крылатую ракету "Изделие-30". По своим характеристикам эта ракета сильно похожа на Х-101, которой Россия неоднократно атаковала Украину.
Ракета "Изделие-30" — это крылатая ракета воздушного базирования, то есть ее запуск происходит с бомбардировщиков, вероятнее, Ту-95 и Ту-160. Официальных данных о характеристике ракеты нет, но первые случаи ее применения были зафиксированы в конце прошлого года.
Известно, что ракета имеет размах крыльев около 3 метров, боевую часть массой 800 кг и дальность полета не менее 1500 км. Специалисты идентифицируют ее как разработку ОКБ "Звезда", входящую в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
По строению "Изделие-30" похожа на другие ракеты российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о пироклапане пневматической системы, полностью идентичной элементам ракеты Х-35У, и катапультном устройстве, похожем на системы авиационных ракет Х-101 и Х-55.
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки России в разных областях Украины.