Украинские паралимпийцы отказались от минуты славы из-за россиян (видео)

РФ постепенно возвращают в параспорт

Украинские паралыжники успешно выступили на Кубке мира в немецком Финстерау, завоевав 2 бронзовые награды. Однако на церемонии награждения представители Украины не явились.

Что нужно знать

Украинские паралыжники выиграла 2 награды в Германии

Впервые за долгое время на международном пара турнире выступили представители РФ

Украинцы отказались участвовать в церемонии награждения из-за присутствия россиян

Дело в том, что сборная Украины отказалась от участия в любых мероприятиях, где рядом с ними будут находиться представители России или Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба паралимпийского комитета Украины в Facebook.

Медали завоевываются на соревновательных дистанциях, но честь страны защищается и за ее пределами. Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Напомним, "бронзу" в Финстерау выиграла наша команда в смешанной эстафете в составе Павла Баля (класс сидя, Львовская обл.), Тараса Радя (класс сидя, Тернопольская обл.), Александры Кононовой (класс стоя, Киевская обл.) и Людмилы Ляшенко (класс стоя, Харьковская обл.).

Первую бронзовую медаль на этих соревнованиях завоевал украинский тандем в составе тотально незрячего Александра Казика и гайда Сергея Кучерявого (оба представляют Винницкую обл.).

Напомним, в начале декабря 2025 года Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских лыжников к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран.

Из-за этого украинские паралимпийцы в этих дисциплинах рисковали остаться без Паралимпиады-2026. Все из-за скандального указа Минспорта Украины, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом. В середине декабря глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские атлеты будут соревноваться с россиянами, даже если у них будет флаг и гимн.